Éderson é emprestado novamente ao Fortaleza pelo Corinthians

Contrato possui cláusula de liberação do jogador em caso de proposta do exterior. Empréstimo de Bruno Melo ao Timão ajudou na transação

O volante Éderson vai permanecer no Fortaleza para a temporada 2022. A diretoria do Corinthians resolveu renovar o empréstimo do atleta de 22 anos, porém com condições. A informação foi publicada primeiro pelo portal GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

O novo vínculo de Éderson com o Tricolor possui uma cláusula que libera o jogador em caso de proposta de clubes de fora do país, mas ela só funciona a partir de uma valor específico que é mantido em sigilo. Mesmo assim, o Fortaleza terá a preferência de cobrir a oferta e permanecer com o volante.

A ida de Bruno Melo para o Corinthians também por empréstimo facilitou o acerto entre as equipes. Era também um desejo de Éderson jogar mais um ano pelo Fortaleza. A diretoria de futebol do Leão diz que ainda não possui documentação em mãos da renovação do empréstimo, contudo acredita no desfecho positivo.

Titular absoluto do Fortaleza na temporada passada, Éderson fez 58 jogos com a camisa tricolor, marcou três gols e deu três assistências, tendo jogado em todas as competições que o clube disputou.

