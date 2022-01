Corinthians anuncia a contratação por empréstimo de Bruno Melo, do Fortaleza

Lateral-esquerdo chega ao clube paulista com contrato até o final de 2022. Ele também deve ser utilizado no Timão como zagueiro

O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira, 17, a contratação do lateral-esquerdo Bruno Melo. O jogador cearense chega ao time paulista com contrato de empréstimo até o final de 2022. Ele possui contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2023.

Bruno Melo era o atleta mais veterano do atual elenco do Leão. Cria do clube, o jogador defende o time desde 2015, após voltar de temporadas por outros grupos locais. Ao todo, ele acumula 210 partidas e 29 gols, sendo o lateral com mais tentos marcados com a camisa tricolor. Ele conquistou com o clube cinco títulos estaduais, uma Série B, uma Copa do Nordeste e duas Taça dos Campeões.

Agora no Corinthians, além de atuar como lateral-esquerdo, o atleta deverá ser utilizado por Sylvinho — que aprovou sua contratação — como zagueiro.

