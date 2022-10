Bruno Melo aguarda definição de futuro no Corinthians; contrato com Fortaleza é até 2023

Em reta final de temporada no futebol brasileiro, o lateral-esquerdo Bruno Melo deve ter uma definição sobre 2023 nas próximas semanas. O cearense de 30 anos foi emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians até dezembro e aguarda uma decisão do clube paulista, mas tem poucas chances de seguir no Timão para o próximo ano, apurou o Esportes O POVO.

Cria da base tricolor, o jogador foi cedido ao Corinthians até o final desta temporada a pedido do então técnico Sylvinho, que elogiava a polivalência — Bruno pode atuar também como zagueiro. A negociação fazia parte também da operação de novo empréstimo do volante Éderson ao Leão — pouco tempo depois, o meio-campista acabou vendido ao futebol italiano.

O camisa 27, porém, teve poucas oportunidades no Timão. Foram apenas 12 partidas disputadas no ano — metade delas pelo Campeonato Brasileiro —, sendo a maior parte sob o comando do português Vítor Pereira. A última vez que entrou em campo foi no dia 13 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Santos, pela Copa do Brasil.

Sem espaço no elenco alvinegro, Bruno Melo não deve permanecer no CT Joaquim Grava em 2023. No entanto, o Corinthians só deve bater o martelo ao final da temporada. O clube estava em meio à decisão da Copa do Brasil, da qual foi vice-campeão, e agora trata sobre o futuro do treinador.

Em compasso de espera, o lateral não tem pressa para definir o futuro. O defensor tem contrato com o Fortaleza até o final do ano que vem e pode retornar ao Pici. Além disso, deve despertar interesse de outras equipes para a próxima temporada. Bruno disputou 210 jogos pelo Leão, marcou 29 gols e conquistou sete títulos.

