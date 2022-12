De saída para o Sport, Matheus Vargas se despede do Fortaleza: "Grato por tudo"

Leão do Pici acertou o empréstimo do meia ao clube pernambucano para a próxima temporada

Após Juninho Capixaba, outro atleta está de saída do Fortaleza. Trata-se do meia Matheus Vargas, de 26 anos, que será emprestado ao Sport para a disputa da próxima temporada. Por isso, na tarde desta quarta-feira, 14, o atleta utilizou o Instagram para se despedir oficialmente do Leão do Pici.

“Chegou o dia de me despedir de um clube que ficará marcado na minha vida. Um clube que abriu as portas para mim e me deu oportunidades. Pude vestir essa camisa, honrar, evoluir, aprender, respeitar e acima de tudo, ser grato. Foram dois anos marcados por diversos momentos maravilhosos. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos a diretoria, comissão, jogadores, staff e torcedores. Hoje sou mais um leal na torcida de leais. Grato por tudo. Obrigado Fortaleza Esporte Clube”, disse o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza negocia empréstimo do atacante Edinho ao Sport

Executivo do Fortaleza não confirma permanência de Lucas Lima, Otero e Caio Alexandre

Edinho recebe propostas, e Fortaleza avalia novo empréstimo em 2023

Matheus Vargas chegou ao Fortaleza em 2019, quando o clube cearense adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Audax/SP. Porém, apenas em 2021 o meia passou a ser utilizado com frequência no Leão do Pici, depois de uma boa passagem por empréstimo no Atlético-GO em 2020.

Ao todo, Vargas disputou 131 partidas com a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco e marcou um gol, além de ter distribuído cinco assistências. O contrato definitivo do jogador com o time cearense irá até o final de 2023. Portanto, o meia não deve atuar mais pelo Fortaleza.

Tags