Sasha cita empolgação e projeta temporada pelo Fortaleza em 2023: "Vem um ano brilhante"

O volante Lucas Sasha está ansioso para o começo da temporada de 2023. Nesta segunda-feira, 26, o jogador se reapresentou com seus companheiros no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Retornando às atividades no clube, ele mostrou otimismo para o próximo ano no Fortaleza.

"Expectativa alta. Pré-temporada começa hoje para nós e estamos super empolgados. Claro que o começo é um pouquinho mais difícil, sempre é. Mas é só ‘desenferrujar’ e depois voar que vem um ano brilhante para nós", disse o camisa 88.

Um dos reforços da janela de transferências do meio do ano, Sasha chegou ao Tricolor de Aço após dez temporadas no futebol europeu. Com pouco tempo de clube, o volante se tornou titular e ajudou o Fortaleza a realizar uma campanha de recuperação histórica no segundo turno da Série A. Ao todo, foram 21 partidas, sendo 16 como titular, e um gol marcado.

Com contrato até junho de 2024, ele terá sua primeira temporada completa no Leão. Em 2023, Sasha disputará Libertadores, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A pelo Fortaleza.

