De saída do Ceará, João Ricardo acerta com o Fortaleza até o final de 2024

O Fortaleza já acertou a terceira contratação na atual janela de transferências, mas só anunciará em 2023. De saída do Ceará, o goleiro João Ricardo seguiu os passos do lateral-esquerdo Bruno Pacheco e fechou acordo com o clube do Pici até o final de 2024, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor aguarda o encerramento do vínculo do arqueiro com o Alvinegro, no próximo dia 31, para confirmar o acerto por dois anos. O jogador, inclusive, só iniciará os trabalhos de pré-temporada no Pici em janeiro.

O contrato de João Ricardo com o Ceará tinha gatilhos para ativar cláusula de renovação automática - a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro era a principal delas. Com o rebaixamento do Vovô e a temporada de destaque do gaúcho de 34 anos, que entrou no radar de outras equipes do futebol brasileiro, a saída de Porangabuçu virou o caminho natural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Paz revela aprendizados com 2022, ambições na Libertadores e metas para 2023

Orçamento do Fortaleza cresce quase nove vezes em seis anos

Fortaleza enfrentará Deportivo Maldonado-URU na segunda fase da pré-Libertadores

A diretoria do Fortaleza, então, entrou em ação para negociação a contratação do goleiro. Nos bastidores, o clube já admitia o interesse, mas adotava cautela em razão do contrato em vigência com o Alvinegro.

Na última terça-feira, 20, o empresário de Bruno Pacheco, Edson Khodor, revelou que o lateral e o goleiro, que foram companheiros na Chapecoense e no Ceará, tinham conversado sobre a ida para o Tricolor.

João Ricardo é o terceiro nome já contratado pelo Leão para o ano que vem. Além de Pacheco, que também trocou de rival, o meia-atacante Yago Pikachu, emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, também já foi anunciado por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra fixada.

O lateral-direito Dudu, do Atlético-GO, está em negociação, e o atacante Gabriel Poveda, artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa, é alvo para o setor ofensivo. O departamento de futebol ainda busca ao menos mais um zagueiro e um meio-campista.

Histórico de João Ricardo

Gaúcho, João Ricardo foi revelado pelo Concórdia-SC e depois passou por Brusque-SC, Goiânia, Marcílio Dias-SC, Rio Branco-AC, Paysandu, Veranópolis-RS, Paraná, América-MG e Chapecoense.

No futebol cearense, antes de vestir a camisa alvinegra, já tinha atuado pelo Icasa em 2012. O arqueiro de 34 anos defendeu o Ceará entre 2021 e 2022, com 75 jogos disputados.

Tags