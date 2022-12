Fortaleza oficializa empréstimo do atacante Edinho ao Sport

Atleta possui contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira, 23, o empréstimo do atacante Edinho ao Sport-PE. O atleta, que possui contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2024, irá atuar pelo Leão da Ilha até dezembro de 2023.

Cria da base tricolor, ele retornou ao Leão em julho de 2021, quando foi comprado por R$ 2 milhões junto ao Atlético-MG. O clube do Pici detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Naquela temporada, foi utilizado em 17 partidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em 2022, Edinho foi cedido por empréstimo ao Juventude, onde disputou 11 partidas e deu assistência para 1 gol. Após o fim do Brasileirão, o jogador recebeu propostas de equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas o Rubro-Negro foi quem avançou nas tratativas para contratá-lo.

Além do Tricolor, ele já vestiu as camisas de Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, CSA e Atlético-MG, além de Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. (Com Afonso Ribeiro)



