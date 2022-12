Coutinho retorna ao Fortaleza após empréstimos e deve ganhar chances em 2023

Além da presença de três novos contratados, o início da pré-temporada do Fortaleza, na última segunda-feira, 26, no Pici, teve outra novidade: de volta após três empréstimos em sequência e assediado no mercado da bola, o atacante Gustavo Coutinho se reapresentou ao clube e deve ganhar oportunidades em 2023.

O carioca de 23 anos anotou 21 gols em 2022, o que despertou interesse de equipes da Série B para o próximo ano. Elogiado pelo presidente Marcelo Paz, o centroavante está integrado ao elenco tricolor e deve ser utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda nas competições do início da temporada.

"Coutinho é um atleta que eu, particularmente, aposto muito. Eu gosto muito de 9, acho que é artigo de luxo e quem tem, tem que segurar. (...) Esse meu gosto pelo Coutinho fez com que a gente sempre renovasse contrato dele mesmo sem ele ter, no elenco principal do Fortaleza, dado um retorno tão grande", disse o mandatário do Leão, em entrevista coletiva em setembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador, porém, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 100 em razão de confusão no jogo Sport x Vasco, pela Série B. O departamento jurídico do Fortaleza já se movimenta para recorrer e tentar deixar o atleta apto a jogar.

Sobre o assunto Dudu se apresenta ao Fortaleza, e Atlético-GO discute modelo de negociação

Em post, Galhardo afirma estar pronto para 2023 no Fortaleza: "Bateria recarregada"

Caio Alexandre fala sobre rotina no Fortaleza e diz que é "prazeroso" trabalhar no clube

Trajetória de Gustavo Coutinho

Entre idas e vindas no elenco profissional do Fortaleza, o atacante foi emprestado pela primeira vez em 2019, quando defendeu a Cabofriense em 13 jogos e marcou nove gols. No ano seguinte, antes de retornar ao Leão, anotou mais quatro tentos em nove partidas pelo clube do Rio de Janeiro.

Em 2021, Gustavo Coutinho defendeu o Tricolor no profissional - inclusive balançou as redes em uma oportunidade - e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em que fez oito gols em oito confrontos. O desempenho atraiu o interesse do Operário-PR, que o contratou para a Série B. Foram nove jogos disputados, mas sem gols.

No início desta temporada, Coutinho foi emprestado ao Botafogo-PB. No clube paraibano, o centroavante marcou 19 gols, além de ter dado uma assistência. O bom desempenho no Belo atraiu olhares do Sport, que contratou o jovem nos mesmos moldes.

No dia 29 de julho, o Fortaleza ativou uma cláusula no contrato de empréstimo de Coutinho com o Botafogo-PB e solicitou o retorno do atacante. Três dias depois, o jovem foi oficializado como reforço do Sport, para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

No clube pernambucano, Gustavo Coutinho disputou 16 partidas, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência.

Tags