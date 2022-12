Depietri recebe propostas da Argentina e pode ser emprestado pelo Fortaleza

Clubes da primeira divisão argentina têm interesse em repatriar o atacante de 20 anos, que seria cedido com opção de compra fixada. Contrato com o Leão vai até julho de 2024

Descoberto pelo Fortaleza na segunda divisão do futebol argentino, o atacante Valentín Depietri pode retornar à terra natal em 2023. O Esportes O POVO apurou que o camisa 34 recebeu propostas de clubes do país vizinho e pode ser emprestado pelo Tricolor na próxima temporada.

Os nomes dos interessados são mantidos em sigilo, mas são equipes da primeira divisão da Argentina, chamada de Liga Profesional. Os dirigentes do Leão conversam com o estafe do jogador para avaliar as possibilidades e uma saída não deve ser dificultada. A intenção é realizar um empréstimo com opção de compra fixada.

Nascido na pequena cidade de Tandil, Depietri foi revelado pelo Santamarina, onde atuou entre 2020 e 2021. Jovem, o atacante entrou no radar no setor de análise de desempenho do Fortaleza, que monitorou por mais de um semestre e recomendou a contratação. No segundo semestre do ano passado, o clube do Pici concretizou a transação e firmou contrato até julho de 2024.

Com a diferença de realidade esportiva na carreira e a mudança de país pela primeira vez, o camisa 34 ganhou da comissão técnica um período de adaptação nos treinos antes de ser utilizado pela primeira vez, o que ocorreu na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, em 19 de setembro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro.

O principal momento de Valentín Depietri no Pici foi em 3 de dezembro do ano passado, quando foi acionado no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em uma Arena Castelão lotada, resultado que selou a classificação direta do Tricolor para a Copa Libertadores pela primeira vez na história. Naquela temporada, atuou 10 vezes pelo Leão.

Em 2022, o atacante argentino teve mais oportunidades e disputou 29 partidas, balançando as redes três vezes e dando uma assistência. Todos os tentos anotados foram pela Copa do Nordeste, nas vitórias sobre Sousa-PB (5 a 0), Floresta (2 a 0) e Bahia (3 a 1). Com a concorrência no setor ofensivo e a oscilação de desempenho, Depietri teve menos oportunidades no segundo semestre da temporada.

Outras saídas do Pici

Entre jogadores sem espaço no elenco para 2023 e outros retornando de empréstimo, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para dar novo destino a estas peças. O meia Matheus Vargas já rumou para o Sport, que também deverá ser o destino do atacante Edinho.

Igor Torres tem empréstimo encaminhado para o Atlético-GO, enquanto Felipe recebeu proposta do Goiás. Já o zagueiro equatoriano Landázuri pediu rescisão de contrato e deve ser liberado pelo Leão.

