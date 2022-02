Fortaleza vence Bahia no Castelão e encaminha classificação na Copa do Nordeste

Tricolor chegou a 12 pontos, abriu margem de oito pontos para o primeiro time fora do G-4 no Grupo A e está muito perto das quartas de final do Nordestão

Retornar ao Castelão fez bem ao Fortaleza, que voltou a vencer na Copa do Nordeste. Com o placar de 3 a 1, o Tricolor bateu o Bahia na noite deste sábado, 19, e está bem próximo de uma classificação para a próxima fase do torneio.

Os gols do Fortaleza foram marcados pelos argentinos Silvio Romero e Valentín Depietri, além de Moisés. Já o Bahia descontou com Rodallega. O triunfo deixou o Leão isolado na liderança do Grupo A, com 12 pontos, oito a mais que o primeiro time fora da zona de classificação, o Atlético-BA.

O Jogo

O Fortaleza começou em um ritmo avassalador para cima do Bahia. Com dois minutos de bola rolando, Silvio Romero, na grande área, foi à linha de fundo pela direita, rolou para o meio e os jogadores Tinga, Moisés e até o próprio Romero, no fim da jogada, tentaram concluir, mas não tiveram êxito.

No lance seguinte, porém, Tinga roubou uma bola no campo de defesa e lançou para Moisés, que deu um tapa para frente, deixando um marcador para trás, e ganhou na corrida contra Luiz Henrique. Na grande área, ele apenas tocou de lado para Romero empurrar para a rede, marcando seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Ainda no calor do momento, um minuto e meio depois, Matheus Jussa chutou de fora da área e levou perigo à meta do goleiro Danilo Fernandes. O lado direito de Leão se mostrava forte e parecia que o jogo seria tranquilo.

Aos poucos, porém, o Bahia foi equilibrando a partida. Com um pouco mais de passe de bola e investidas no lado esquerdo da defesa cearense, o Esquadrão tentava ameaçar, mas não concluiu nenhuma vez no gol.

Com inversões de jogo e movimentação de atletas — Crispim, por exemplo, que atuava pela esquerda, em vários momentos ia para a direita —, o Leão tentava criar espaços e quando acelerava os ataques, geralmente levava a melhor em cima dos defensores do Bahia.

Em uma dessas investidas, gerou-se um escanteio, aos 29 minutos. Após uma cobrança de "mangas curtas", a bola chegou para Ronald, na entrada da área, pela direita, que chutou fraco. A trajetória parou em um defensor baiano e no rebote, também fora da área, porém mais para o lado esquerdo, Moisés concluiu de primeira e acertou o canto direito rasteiro da meta adversária.

O primeiro tempo terminou com uma boa vantagem no placar para o tricolor cearense e a perspectiva era de um jogo controlado. A impressão mudou logo no primeiro minuto da segunda etapa, quando os baianos diminuíram a diferença.

Uma intervenção do técnico Guto Ferreira, inclusive, foi crucial para isso. Na volta do intervalo ele lançou Matheus Bahia e puxou Luiz Henrique da lateral-esquerda para o meio. E foi este último que avançou com a bola dominada até perto da grande área, abriu jogada na esquerda para o companheiro que acabara de entrar e o cruzamento rasteiro foi feito. No meio dos zagueiros, Rodallega pegou de primeira e mandou no ângulo superior direito, sem chance para Max Walef.

Com a reação muito cedo na segunda etapa, o jogo ficou parelho por alguns minutos, mas a força de ataque do Fortaleza era maior que a do Bahia. Tanto que o Esquadrão não teve nenhuma outra chance clara depois do gol. O Leão, por sua vez, desperdiçou boas oportunidades.

Primeiro com Lucas Crispim, em conclusão de perna canhota, próximo da meia-lua, do lado direito; com um chute reto de Titi, na grande área, após cobrança de escanteio, que bateu em um defensor; e em dois lances de Depietri.

O argentino entrou na vaga do compatriota Silvio Romero, e primeiro deixou Robson, que substituiu Moisés, cara a cara com o goleiro adversário. O atacante fintou Danilo Fernandes, mas chutou cruzado e a defesa afastou. Depois o próprio Depietri, aproveitando lançamento aéreo de Jussa, invadiu a grande área pela direita e bateu, para defesa do arqueiro do Esquadrão.

Na reta final, o Bahia tentou fazer uma pressão, no entanto o lance mais perigoso foi uma bola curva que Max Walef tirou de tapa e mandou para escanteio.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Robson partiu em contra-ataque, após lançamento de Matheus Vargas, estava à frente do zagueiro Ignácio, mas o defensor se recuperou e atrapalhou a finalização, já na grande área. O camisa 7 do Leão se manteve com a bola, girou e serviu Depietri, que vinha de trás e concluiu para o gol, fechando o placar de 3 a 1.



Tags