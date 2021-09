Fortaleza é derrotado pelo Internacional e chega a seis jogos sem vitória na Série A

Com o resultado, o tricolor acumula três derrotas seguidas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro; última vitória na competição foi há mais de um mês

Em jogo movimentado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Fortaleza perdeu por 1x0 para o Internacional na manhã deste domingo, 19, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve boas oportunidades, mas levou o gol nos acréscimos do segundo tempo. Agora já são seis jogos do tricolor sem vitória na primeira divisão, sendo três empates e três derrotas seguidas.



Com o resultado, o Fortaleza permanece com 33 pontos e se manteve na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Já o Internacional atingiu a marca de 29 pontos e ocupa a 6ª posição na parcial da 21ª rodada.

Os cearenses terão uma semana para descansar e treinar antes de entrar em campo novamente; desta vez contra o Sport, na Ilha do Retiro, no próximo domingo, 26, às 18h15min. Na próxima rodada, o Inter receberá o Bahia, na mesma data, às 16 horas.



O JOGO

Fortaleza e Internacional fizeram um jogo movimentado e de muita marcação. Ambos os times pressionavam a saída de bola, mas o Leão teve mais facilidade para quebrar as linhas coloradas. Com bolas longas partindo do sistema defensivo ou jogadas trabalhadas em cima da movimentação do meia Lucas Lima, o time cearense criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. No fim da primeira etapa, o Inter compactou a equipe e passou a chegar com mais jogadores ao ataque.

O Fortaleza começou em cima e criou ótima chance logo no primeiro minuto. Após cruzamento de Lucas Lima, a meia altura, o atacante chileno Ángelo Henríquez apareceu livre de marcação na área e finalizou no contrapé do goleiro Daniel. A bola passou rente à trave.

Aos 16 minutos, Lucas Lima infiltrou-se entre as linhas de defesa e invadiu a área pelo lado direito; livre de marcação, rolou a bola para o volante Éderson que tentou finalizar na pequena área, mas foi travado pela defesa. A resposta colorada veio aos 19 minutos: após bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou para o volante Patrick que finalizou com desvio na defesa.

O Inter atacou se movimentando principalmente pelas alas e com bolas aéreas, mas com dificuldade de infiltração no campo defensivo do tricolor, finalizava de fora. Aos 38 minutos, em contra-ataque colorado, o atacante Yuri Alberto chutou fraco para a defesa tranquila do goleiro Felipe Alves. Dois minutos depois, mais uma chegada, desta vez o volante Maurício concluiu e a bola, desviada na zaga, passou assustando o arqueiro tricolor.

O segundo tempo começou do mesmo modo que o primeiro: com o Fortaleza em cima. Aos quatro minutos, o camisa 25 Lucas Lima, fez cruzamento na área para Robson finalizar, forçando grande defesa do goleiro Daniel. No rebote, o próprio Robson concluiu e o lateral Moisés tirou a bola em cima da linha.

Aos 11 minutos Lucas Lima e Crispim fizeram tabela na esquerda. O camisa 25 entrou na área e chutou a gol para mais uma defesa de Daniel. No rebote, Yago Pikachu finalizou e o arqueiro do Inter fez defesa de alto grau de dificuldade, cedendo o escanteio para o Leão.

Aos 22 minutos uma das melhores chance do Inter no jogo: Após bola alçada na área, Edenilson cruzou de voleio para Yuri Alberto finalizar de peixinho na pequena área. O goleiro Felipe Alves fez grande defesa com as pernas e impediu aquele que seria o primeiro tento colorado.

Três minutos depois, uma confusão generalizada após empurra-empurra entre o atacante David e o lateral Saravia protagonizou o momento de maior tensão entre as duas equipes. A árbitra Edina Alves aplicou o cartão vermelho direto e expulsou ambos os envolvidos. O atacante do Fortaleza passou apenas seis minutos em campo.

A partir daí ambos os times criaram novas oportunidades. O Leão acabou esbarrando na boa atuação dos goleiro Daniel. O jogo seguia igual até os 48 minutos do segundo tempo, quando Yuri Alberto e Edenilson trocaram passes e o meia colorado invadiu a área batendo cruzado para abrir o placar. Foi o nono gol do jogador na Série A, o que o fez assumir a artilharia isolada do campeonato.

