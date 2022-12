Fortaleza encaminha empréstimo de Igor Torres ao Atlético-GO

Atacante de 22 anos, que estava no Bahia, tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2024 e deve ser cedido ao Dragão para a próxima temporada

Ativo no mercado da bola para se reforçar para 2023, o Fortaleza também se movimenta para remanejar peças do elenco, entre saídas em definitivo e por empréstimo. Após passagem pelo Bahia, o atacante Igor Torres deverá ser novamente cedido pelo clube do Pici, desta vez ao Atlético-GO, até o final da próxima temporada, apurou Esportes O POVO.

O Dragão já havia apresentado proposta pelo jogador de 22 anos, que disputou a última Série B pelo Esquadrão e conseguiu o acesso à elite do futebol nacional. As conversas avançaram de maneira positiva para os goianos, e as partes trabalham para finalizar a negociação. A expectativa é que a transação se concretize nos próximos dias.

Cria do Taboão da Serra-SP, Torres chegou ao Pici ainda nas categorias de base e foi alçado ao time profissional em 2020, quando ganhou as primeiras oportunidades, sobretudo na reta final da Série A, sob comando de Enderson Moreira. O rendimento agradou ao Leão, que efetuou a compra e firmou contrato até o fim de 2024.

Juan Pablo Vojvoda também deu oportunidades ao atacante, que disputou 25 partidas na temporada 2021 (marcou três gols) e 12 jogos neste ano (anotou um tento). Sem espaço no elenco em meio à chegada de reforços, foi cedido ao Bahia para a disputa da Série B a pedido de Enderson.

O camisa 14 entrou em campo oito vezes pela equipe baiana e balançou as redes em uma oportunidade, no triunfo por 1 a 0 sobre o CSA, em 6 de agosto. O Tricolor de Salvador conseguiu o acesso à Série A e não demonstrou interesse em mantê-lo para 2023.

Igor Torres não faz parte dos planos da comissão técnica do Fortaleza para a próxima temporada, o que facilita a negociação com o Atlético-GO. No Pici, o jogador é visto como peça valorizada entre clubes da Série B e que pode render retorno financeiro futuramente em caso de destaque.

Leão e Dragão negociam por Rato

Além das tratativas por Igor Torres, Fortaleza e Atlético-GO têm outra negociação em andamento: o Tricolor fez proposta pela compra do meia-atacante Wellington Rato, que se destacou pelo Dragão na temporada mais recente e está valorizado no mercado da bola. São Paulo, Coritiba e Cruzeiro também encaminharam ofertas aos goianos.

As condições apresentadas pelo clube do Pici têm a preferência do Rubro-Negro: R$ 5 milhões à vista. A definição agora está nas mãos do camisa 10. O clube de Goiânia tem contrato com Rato até o final de 2023 e detém 80% dos direitos econômicos - os 20% restantes pertencem ao próprio atleta.

O discurso de ambas as partes é que a "sintonia" e a boa relação entre os presidentes Marcelo Paz, do Tricolor, e Adson Batista, do Atlético-GO, facilitam um desfecho positivo.

