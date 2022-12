Landázuri pede rescisão e Fortaleza deve liberar o defensor

Leão do Pici não deve dificultar a saída do equatoriano, que disputou apenas 20 partidas no ano

O equatoriano Anthony Landázuri não vai permanecer no Fortaleza para a próxima temporada. O lateral-direito solicitou a rescisão de contrato e o clube cearense deve liberar sem impor dificuldades. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

O atleta de 25 foi pouco utilizado durante o ano, sobretudo no segundo semestre. Foram apenas 20 partidas disputadas, 16 como titular, e nenhum gol marcado. Por isso, o Leão do Pici não irá dificultar a saída e deve liberar Landázuri amigavelmente, segundo apurado pelo Esportes O POVO. As conversas para tratar do assunto já estão em andamento.

Landázuri não deve ficar muito tempo sem clube. O provável destino do atleta é o Independiente del Valle, time que defendia antes de chegar ao Pici no começo da atual temporada. O contrato do atleta com a equipe equatoriana será de dois anos, de acordo com Venê Casagrande.

A última partida disputada por Anthony Landázuri foi apenas no dia 30 de junho, quando o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Estudiantes-ARG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Desde então, o defensor não entrou em campo nenhuma vez e só esteve entre os relacionados em três oportunidades.

Com informações de Brenno Rebouças.

