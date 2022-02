Fortaleza bate Floresta por 2 a 0 e vence a segunda seguida na Copa do Nordeste

Tricolor do Pici contou com gols marcados pelos atacantes Romarinho, logo no início do jogo, e Valentín Depietri, na segunda etapa, para manter os 100% de aproveitamento na competição regional

Após a goleada sobre o Sousa-PB, na estreia pela Copa do Nordeste, o Fortaleza voltou a campo na noite desta quarta-feira, 2, na Arena Castelão, para enfrentar o Floresta, em confronto válido pela primeira rodada da competição. O Tricolor do Pici contou com gols marcados pelos atacantes Romarinho, logo no início do jogo, e Valentín Depietri, na segunda etapa, para vencer o Lobo da Vila por 2 a 0 e manter os 100% de aproveitamento na competição regional

Com o resultado, o Fortaleza chega a segunda vitória em dois jogos disputados na competição e lidera o grupo A com seis pontos conquistados. O Floresta segue com apenas um ponto e ocupa a sétima posição da chave B.

Na sequência da competição, o Tricolor do Pici terá pela frente o arquirrival Ceará. O primeiro Clássico-Rei da temporada será disputado no próximo sábado, 5, às 17h45min, na Arena Castelão. Já o Floresta visita o CSA-AL na próxima ter-feira, 8, às 21h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O jogo

O Fortaleza não impôs o mesmo ritmo da goleada diante do Sousa, na estreia da Copa do Nordeste, mas teve um primeiro tempo quase sem sustos na Arena Castelão. Com 65% de posse de bola, a equipe tricolor trocou quase 300 passes na etapa inicial e criou as melhores chances de gol dos primeiros 45 minutos de partida.

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu cinco mudanças em relação ao time que entrou em campo no último domingo e viu as alterações darem resultado no primeiro ataque do Fortaleza na partida. Foi justamente dos pés de dois estreantes no time titular que saiu o primeiro gol do Tricolor do Pici. Logo aos quatros minutos, o ala Juninho Capixaba avançou pelo lado esquerdo do campo de ataque e deu belo passe para Romarinho, que bateu rasteiro na saída do goleiro Marcão para abrir o placar para o Leão.

Aos 18 minutos, Robson avançou pela esquerda e arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Oito minutos depois, nova chegada do Fortaleza. Após troca de passes, Romarinho cruzou a bola na área, Robson desviou de cabeça da marca do pênalti e obrigou o goleiro Marcão a espalmar para a linha de fundo.

O Leão do Pici continuou dominante na partida e criou outra duas chances de gol antes do intervalo. Aos 28, Lucas Lima bateu falta da entrada da área e o goleiro espalmou para o meio. No rebote, Juninho Capixaba bateu rasteiro, mas chutou à direita do gol. Aos 39, Juninho Capixaba invadiu a área, deu belo corte na marcação, finalizou de direita, mas sem ângulo, acabou chutando para fora.

A única chance real de gol do Floresta foi no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, o Lobo da Vila teve cobrança de escanteio, o zagueiro Alisson desviou de cabeça e só não balançou as redes porque Yago Pikachu tirou a bola em cima da linha.

O ritmo da partida caiu no segundo tempo. Mesmo sem criar tantas chances, o Fortaleza seguiu com o domínio do confronto. O recém-chegado Moisés, que entrou no intervalo do jogo, foi o jogador tricolor que mais tentou jogadas ofensivas pelo Leão do Pici. Aos 16 minutos, o camisa 21 fez bela jogada individual, passou pelo marcador e bateu cruzado, a bola passou por toda a extensão da pequena área, mas nenhum jogador tricolor completou para o gol. No Lance seguinte, Juninho Capixaba aproveitou bola que sobrou na área, chutou de primeira e obrigou o goleiro Marcão a ceder escanteio.

Aos 23 minutos, Moisés teve nova oportunidade, mas esbarrou em defesa do goleiro Marcão. A partida ficou mais disputada no meio de campo e parecia caminhar para o fim sem alteração no placar, mas três jogadores que saíram do banco de reservas alteraram o placar do jogo. Aos 31 minutos, Lucas Crispim fez um lindo lançamento, ainda do campo de defesa, para Moisés. O camisa 21 dominou e rolou para trás, na medida, para o argentino Valentín Depietri bater de primeira e marcar o segundo gol tricolor.

Nos minutos restantes, o Floresta não conseguiu reagir e o Fortaleza esteve mais próximo de marcar o terceiro gol do que sofrer o primeiro. As investidas do Leão, no entanto, pararam em boas intervenções do goleiro Marcão e a partida terminou com o placar de 2 a 0 para o time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

