Fortaleza negocia empréstimo do atacante Edinho ao Sport

Cearense de 28 anos tem contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2024 e deve ser cedido para defender o Leão da Ilha do Retiro na próxima temporada

Após passagem pelo Juventude na temporada 2022, o atacante Edinho deve ser novamente cedido pelo Fortaleza no próximo ano, desta vez para um clube nordestino: o Tricolor negocia o empréstimo do cearense de 28 anos ao Sport. O meia Matheus Vargas também tem situação encaminhada para trocar o Pici pela Ilha do Retiro.

Edinho vestiu a camisa do Jaconero neste ano e disputou 11 partidas, dando uma assistência para gol. O jogador, que tem contrato com o Leão até o final de 2024, recebeu propostas de equipes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, e o Rubro-Negro foi quem avançou nas tratativas para contratá-lo.

A boa relação entre os presidentes Marcelo Paz, do Fortaleza, e Yuri Romão, do Sport, facilita o acordo, que já está avançado entre os clubes e também caminhar de forma positiva com o estafe do atacante também. Os pernambucanos também devem levar Matheus Vargas, que tem contrato com o clube cearense até dezembro de 2023.

Cria da base tricolor, Edinho retornou ao Leão em julho de 2021, quando foi comprado por R$ 2 milhões junto ao Atlético-MG. O clube do Pici detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Naquela temporada, foi utilizado em 17 partidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

Além do Tricolor, o baixinho já vestiu as camisas de Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, CSA e Atlético-MG, além de Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.

Leão pode ter mais saídas

Além de Edinho e Matheus Vargas, o Fortaleza deve acertar o empréstimo de outros jogadores com quem tem contrato. O atacante Igor Torres tem negociação avançada para defender o Atlético-GO, e o volante Felipe está na mira do Goiás.

