Fortaleza sobra diante do Sousa-PB e aplica goleada de 5 a 0 na estreia pela Copa do Nordeste

O Fortaleza não sentiu dificuldades para golear o Sousa-PB por 5 a 0, na noite deste domingo, 30, no Castelão, em duelo que marcou a estreia do Leão na Copa do Nordeste e na temporada 2022. O placar ficou até pequeno diante das chances que o Tricolor criou. A equipe paraibana, por outro lado, não finalizou no gol nenhuma vez.

Muito favorito antes mesmo da bola rolar, o Fortaleza demonstrou logo nos instantes iniciais que não daria qualquer chance ao adversário. Com um ritmo de jogo até acima da expectativa para uma estreia, o Tricolor pressionou o Sousa-PB desde o primeiro momento e precisou de apenas seis minutos para abrir o placar.

O gol nasceu de uma finalização de Lucas Crispim, pela intermediária, do lado esquerdo, mas a bola veio em uma boa altura e Titi apareceu na frente do gol para desviar a trajetória de cabeça e mandar para a rede.

Quatro minutos depois, Lucas Lima teve boa chance de ampliar, ao pegar um rebote na entrada da área e bater de primeira, mas a bola subiu demais. No lance seguinte, porém, aos 13 minutos, o Tricolor recuperou uma bola no campo de ataque, com Depietri, que invadiu a área, pela esquerda, cortou para a direita e finalizou. A bola desviou em um marcador e atrapalhou o goleiro Ricardo. Era o segundo tento do Leão no jogo.

O terceiro gol saiu aos 24 minutos, após cobrança de falta de Lucas Lima. Na bola levantada para a área, Benevenuto cabeceou, o goleiro espalmou, mas Torres, livre no meio da grande área, completou para a rede.

Os jogadores do Fortaleza colocaram o pé no freio no restante da primeira etapa, mas ainda assim o Sousa-PB não conseguiu assustar. Para o segundo tempo, o Tricolor poderia administrar o duelo, sem abrir mão de atacar, e foi exatamente o que aconteceu.

A intensidade da segunda etapa não foi exatamente a mesma, mas o suficiente para fazer mais dois gols. O quarto poderia ter saído logo com cinco minutos após o intervalo, em cobrança de falta de Lucas Lima, mas o goleiro espalmou.

Vojvoda decidiu começar a mexer na equipe aos 18 minutos, lançando Moisés, Matheus Vargas e Romarinho. O terceiro viria a fechar o placar, mas antes dele, aos 19 minutos, Tinga desviou com o braço esquerdo a bola cabeceada por Titi, após cobrança de escanteio. Como não tinha VAR no jogo, o gol foi validado.

O quinto e último tento saiu aos 38 minutos. Tinga fez um lançamento do campo de defesa para Matheus Vargas, que invadiu a área pela direita e dividiu com o goleiro — se chocaram —, conseguiu passar para Romarinho, no meio da grande área, sem marcação, que apenas complementou para a meta.

Moisés também teve pelo menos duas oportunidades e Crispim outra. O Sousa só fez Fernando Miguel trabalhar em um cruzamento rasteiro da linha de fundo, feito por Iranilson.

Os torcedores que foram ao Castelão saíram bastante satisfeitos e aplaudiram até mesmo uma saída de bola mais trabalhada do Tricolor.

Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

F. Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa (Felipe), Ronald (M. Vargas), Lucas Lima (J. Capixaba), Crispim; Depietri (Moisés), Torres (Romarinho). Téc: Vojvoda

Sousa-PB

4-4-2

Ricardo; Iranilson, Weder, Marcelo, Danilo (Jefferson); Doda, Romeu (André), Daniel, Juninho (Jó Boy); Rodrigo Poty (Esquerdinha), Arthur (Deivide). Téc: Tardelly Abrantes

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data:30/1/2022

Horário: 18 horas

Árbitro: Michelangelo Martins Junior-PE

Assistentes: Clovis Amaral da Silva-PE e Karla Renata de Santana-PE

Cartões amarelos: Titi, Benevenuto (FOR) Doda, Weder (SOU)

Renda: R$ 85.285,00

Público: 12.869

Gols: 6min/1T - Titi; 13min/1T - Depietri; 24min/1T - Torres; 19min/2T - Tinga; 38min/2T - Romarinho



