Executivo do Fortaleza não confirma permanência de Lucas Lima, Otero e Caio Alexandre

Clube aguarda definição de Vojvoda em relação a Lucas Lima e Otero. Já no caso do camisa 8, o desejo do Tricolor é de renovar o vínculo por empréstimo com opção de compra fixada

O Fortaleza segue com as movimentações no mercado da bola para a montagem do elenco de 2023. Com apenas uma contratação anunciada, a de Yago Pikachu, o Tricolor trabalha para definir se manterá alguns atletas do atual elenco, como é o caso de Lucas Lima, Otero e Caio Alexandre. O executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin, em entrevista ao Esportes O POVO, não confirmou a permanência dos jogadores para a próxima temporada.

Em relação aos meias Lucas Lima e Otero, o dirigente afirmou que o clube aguarda decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele ressaltou que com desistência da contratação do meia-atacante Wellington Rato, uma possível renovação não está descartada.

“Nós estamos esperando uma definição do Vojvoda. Se o Wellington Rato tivesse vindo seria quase impossível renovar com o Lucas Lima e com o Otero porque já teria um meia para fazer essa função. Mas, com a desistência dele tudo pode acontecer. Vamos esperar o que o Vojvoda vai definir. Não quer dizer que a gente não vai renovar. Como o mercado está muito difícil, não é descartável”, explicou.

Com contrato terminando no fim deste ano, o camisa 80 já manifestou interesse em permanecer no Fortaleza. Otero chegou ao Pici após ficar livre no mercado quando deixou o Cruz Azul, do México. Já Lucas Lima, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao time cearense desde 2021. O Fortaleza estendeu o contrato do camisa 33 até o fim desta temporada a pedido do técnico Vojvoda.

Fortaleza deseja renovação de Caio Alexandre

Já no caso de Caio Alexandre, o desejo do Fortaleza é de que o jogador permaneça no Pici. O Clube, então, busca renovar o contrato de empréstimo do junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, com opção de compra fixada. O atleta tem vínculo com o Leão somente até o fim de 2022. O camisa 8 ressaltou que quer ficar no Tricolor do Pici para além desta temporada.

“Com o Caio Alexandre nós estamos conversando, nós temos interesse na renovação. O jogador é louco pelo Fortaleza, não quer sair daqui. Disse que não sai daqui. A gente vai conseguir, se Deus quiser a renovação do empréstimo dele com opção de compra para poder ter ele aqui novamente na próxima temporada”, destacou.

