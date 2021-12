Dirigente confidencia como o Fortaleza chegou ao nome de Vojvoda

Grande nome da campanha do Fortaleza na temporada 2021, o técnico Vojvoda não foi contratado ao acaso. Em entrevista ao Esportes O POVO, o vice-presidente e diretor do futebol do time, Alex Santiago, confidenciou que o Leão chegou ao nome do treinador após um estudo feito pelo CIFEC, Centro de Inteligência do clube.

"A ideia do Vojvoda faz parte desse processo de olhar um pouco fora da caixa. Foi um estudo feito pelo CIFEC. O nome dele surge no departamento de futebol, o CIFEC analisa a forma de jogar dele", disse ele, que revelou ainda que a principal preocupação do Tricolor à época era achar alguém com um perfil de jogo.

"O que procurávamos não era nome, grife, mas um perfil de jogo. O Vojvoda implantou o sistema de jogo dele com muito sucesso e fidelidade, admitido pelos atletas, e conseguimos fazer uma temporada muito regular", relembrou.