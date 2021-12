Com o Fortaleza classificado, confira os times que já estão garantidos na Libertadores 2022

Com seis brasileiros, 34 times já asseguraram vaga na principal competição do continente; Tricolor ainda vai definir se vai direto à fase de grupos ou jogará a fase prévia

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, o Fortaleza está classificado para a Taça Libertadores da América, restando apenas definir se entra direto na fase de grupos ou disputará a fase prévia da competição.

O Tricolor se junta a Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Athletico-PR entre os brasileiros que garantiram vaga no certame continental. Outras três vagas para o Brasil ainda serão definidas, com o Ceará na briga por uma delas.

Com a classificação do Leão, já são 34 times classificados em todo o continente. Alguns já com vaga garantida na fase de grupos, outros na prévia, e alguns restando definir em qual etapa vai estrear.

A pré-Libertadores é jogada em três fases de mata-mata, com os brasileiros entrando a partir da segunda. Quem for eliminado nas duas primeiras etapas, fica fora das competições continentais. Na terceira fase, quem se classificar vai à fase de grupos, e quem for eliminado, joga a Copa Sul-Americana.

O Brasil tem direito a sete vagas na competição, mas como os campeões da Libertadores e da Sul-Americana foram brasileiros, em 2022 serão nove participantes do país, sete vão direto para a fase de grupos e dois na fase prévia.

A Argentina terá seis participantes, com um deles disputando a pré-Libertadores. Já os demais países, contarão com quatro vagas: duas diretas e duas na prévia.

Veja quais os times classificados para a Libertadores 2022:

Brasil

Atlético-MG (fase de grupos)

Flamengo (fase de grupos)

Palmeiras (fase de grupos)

Athletico-PR (fase de grupos)

Corinthians (ainda a definir a fase)

Fortaleza (ainda a definir a fase)

Argentina

Colón (fase de grupos)

River Plate (fase de grupos)

Vélez Sarsfield (fase de grupos)

Talleres (ainda a definir a fase)

Equador

Emelec (fase de grupos)

Independiente del Valle (fase de grupos)

Universidad Católica (prévia — fase 2)

Barcelona de Guayaquil (prévia — fase 1)

Peru

Alianza Lima (fase de grupos)

Sporting Cristal (fase de grupos)

Universitario (prévia — fase 2)

César Vallejo (prévia — fase 1)

Uruguai

Nacional (ainda a definir a fase)

Peñarol (ainda a definir a fase)

Plaza Colonia (ainda a definir a fase)

Chile

Universidad Católica (fase de grupos)

Colo Colo (fase de grupos)

Everton (prévia — fase 2)

Paraguai

Libertad (fase de grupos)

Cerro Porteño (ainda a definir a fase)

Guaraní (ainda a definir a fase)

Bolívia

Independiente Petrolero (ainda a definir a fase)

Always Ready (ainda a definir a fase)

The Strongest (ainda a definir a fase)

Venezuela

Caracas (ainda a definir a fase)

Monagas (ainda a definir a fase)

Deportivo Táchira (ainda a definir a fase)

Colômbia

Tolima (fase de grupos)

Atlético Nacional (ainda a definir a fase)

