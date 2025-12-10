Flamengo hoje no Mundial: veja desfalques e provável escalação

Flamengo hoje na Copa Intercontinental: veja desfalques e provável escalaçãoFlamengo enfrenta o Cruz Azul nesta quarta-feira, 10, pelas quartas da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Veja como está o elenco
Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida está marcada para as 14 horas (de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium, no Qatar.
Essa é a quarta vez na história que ambos os clubes duelam. Nos outros jogos, o time mexicano saiu vitorioso.
Outro marco do duelo, é que o clube rubro-negro foi vice do antigo Mundial de Clubes em 2019.
Recém-campeão da Libertadores 2025, o Flamengo busca mudar o cenário histórico contra o Cruz Azul, além de garantir seu terceiro título do ano.
Confira a possível escalação da partida de hoje e desfalques flamenguistas:
Copa Intercontinental: escalação do Flamengo
Flamengo chega ao Qatar com apenas um desfalque: o atacante Pedro estará fora da partida desta quarta-feira, 10. O atleta ainda se recupera da lesão muscular em sua coxa esquerda.
Para disputar o torneio, viajaram 26 jogadores rubro-negros. Uma ausência notável entre os torcedores foi a de Matías Vinã, o lateral-esquerdo uruguaio.
Confira todos os que estão em terras catarianas:
- Alex Sandro
- Ayrton Lucas
- B. Henrique
- Carrascal
- Danilo
- De Arrascaeta
- De La Cruz
- Dyogo Alves
- E. Royal
- Erick
- Everton
- Everton Araujo
- G. Varela
- Jorginho
- Juninho
- L. Araújo
- L. Ortiz
- Léo Pereira
- Matheus Cunha
- Michael
- Pedro
- Plata
- Rossi
- S. Lino
- Saúl
- Wallace Yan
Com exceção de Pedro, o treinador Fílipe Luís poderá relacionar qualquer jogador do elenco.
Apesar de a escalação oficial ainda não ter sido divulgada, veículos e internautas apontam para uma possível escolha. Confira:
Escalação do Flamengo (10/12)
- GOLEIRO: Rossi;
- DEFESA: Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro;
- MEIO-CAMPO: Pulgar, Jorginho, Arrascaeta;
- ATAQUE: Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Copa Intercontinental: tudo sobre Flamengo x Cruz Azul
- Data: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 (10/12)
- Horário: às 14 horas, horário de Brasília
- Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar
Onde assistir ao vivo
- TV Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV por assinatura
- CazéTV: transmissão no YouTube
- Fifa+: streaming
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente