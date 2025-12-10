Flamengo hoje no Mundial: veja desfalques e provável escalação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo hoje na Copa Intercontinental: veja desfalques e provável escalação

Flamengo enfrenta o Cruz Azul nesta quarta-feira, 10, pelas quartas da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes. Veja como está o elenco
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida está marcada para as 14 horas (de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium, no Qatar.

Essa é a quarta vez na história que ambos os clubes duelam. Nos outros jogos, o time mexicano saiu vitorioso.

Outro marco do duelo, é que o clube rubro-negro foi vice do antigo Mundial de Clubes em 2019.

Recém-campeão da Libertadores 2025, o Flamengo busca mudar o cenário histórico contra o Cruz Azul, além de garantir seu terceiro título do ano.

Confira a possível escalação da partida de hoje e desfalques flamenguistas:

Copa Intercontinental: escalação do Flamengo

Flamengo chega ao Qatar com apenas um desfalque: o atacante Pedro estará fora da partida desta quarta-feira, 10. O atleta ainda se recupera da lesão muscular em sua coxa esquerda.

Para disputar o torneio, viajaram 26 jogadores rubro-negros. Uma ausência notável entre os torcedores foi a de Matías Vinã, o lateral-esquerdo uruguaio.

Confira todos os que estão em terras catarianas: 

  • Alex Sandro
  • Ayrton Lucas
  • B. Henrique 
  • Carrascal
  • Danilo 
  • De Arrascaeta
  • De La Cruz 
  • Dyogo Alves
  • E. Royal
  • Erick
  • Everton
  • Everton Araujo
  • G. Varela
  • Jorginho
  • Juninho
  • L. Araújo
  • L. Ortiz
  • Léo Pereira
  • Matheus Cunha 
  • Michael
  • Pedro
  • Plata
  • Rossi
  • S. Lino
  • Saúl
  • Wallace Yan 

Com exceção de Pedro, o treinador Fílipe Luís poderá relacionar qualquer jogador do elenco.

Apesar de a escalação oficial ainda não ter sido divulgada, veículos e internautas apontam para uma possível escolha. Confira:

Escalação do Flamengo (10/12)

  • GOLEIRO: Rossi;
  • DEFESA: Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro;
  • MEIO-CAMPO: Pulgar, Jorginho, Arrascaeta;
  • ATAQUE: Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Copa Intercontinental: tudo sobre Flamengo x Cruz Azul

  • Data: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 (10/12)
  • Horário: às 14 horas, horário de Brasília
  • Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar

Onde assistir ao vivo 

  • TV Globo: canal de TV aberta
  • SporTV: canal de TV por assinatura
  • CazéTV: transmissão no YouTube
  • Fifa+: streaming

