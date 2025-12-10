Flamengo hoje no Mundial: veja desfalques e provável escalação

Flamengo disputa o antigo Mundial de Clubes da FIfa; em 2019, o clube foi vice-campeão / Crédito: Divulgação / Conmebol

Flamengo e Cruz Azul se enfrentam nesta quarta-feira, 10, em partida válida pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida está marcada para as 14 horas (de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium, no Qatar. Essa é a quarta vez na história que ambos os clubes duelam. Nos outros jogos, o time mexicano saiu vitorioso.