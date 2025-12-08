Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedro, do Flamengo, vence prêmio de gol mais bonito do Brasileirão

Pedro, do Flamengo, vence prêmio de gol mais bonito do Brasileirão

Atacante fez gol de placa contra o Vitória, pela 21ª rodada, na maior goleada da História dos pontos corridos: 8 a 0; veja o Top-3
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de campeão e contar com o Bola de Ouro do Brasileirão, o Flamengo também levou o prêmio de gol mais bonito desta edição 2025 para a ESPN. Em votação popular, Pedro venceu o troféu por conta de seu golaço contra o Vitória, no dia 25 de agosto, pela 21ª rodada.

Foi na maior goleada do certame; o 8 a 0 no Maracanã, em noite inspirada do ataque rubro-negro. Afinal, Samuel Lino participou de cinco gols, enquanto Pedro anotou um hat-trick. Seu terceiro gol – o sétimo da surra histórica – ficou marcado na memória. Veja abaixo.

LEIA MAIS: Veja quanto o Flamengo pode ganhar em premiação no Intercontinental

Ele recebeu de Samuel Lino dentro da área, deu um elástico no zagueiro e ainda tocou de cavadinha, marcando, assim, um verdadeiro gol de placa no Maraca. Segundo a “ESPN”, o craque venceu o prêmio com 55% dos votos. Hulk, do Atlético-MG, ficou em segundo, com 22,8%.

O camisa 7 marcou um gol olímpico contra o Bahia, ficando à frente do companheiro de Pedro no Flamengo, de Arrascaeta, que angariou a terceira colocação, com 22,2%. Curiosamente, o tento do uruguaio também foi contra o Vitória, mas no primeiro turno. Com um chute de bico, ele tirou o goleiro da jogada, ajudando, dessa forma, na vitória por 2 a 1, na segunda rodada do Brasileirão.

Confira o golaço de Pedro contra o Vitória (minuto 2′)

Agora, o de Hulk

Por fim, o de de Arrascaeta, também do Flamengo

E para você, qual foi o mais bonito?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar