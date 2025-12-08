Pedro, do Flamengo, vence prêmio de gol mais bonito do Brasileirão

Atacante fez gol de placa contra o Vitória, pela 21ª rodada, na maior goleada da História dos pontos corridos: 8 a 0; veja o Top-3 / Crédito: Jogada 10

Além de campeão e contar com o Bola de Ouro do Brasileirão, o Flamengo também levou o prêmio de gol mais bonito desta edição 2025 para a ESPN. Em votação popular, Pedro venceu o troféu por conta de seu golaço contra o Vitória, no dia 25 de agosto, pela 21ª rodada. Foi na maior goleada do certame; o 8 a 0 no Maracanã, em noite inspirada do ataque rubro-negro. Afinal, Samuel Lino participou de cinco gols, enquanto Pedro anotou um hat-trick. Seu terceiro gol – o sétimo da surra histórica – ficou marcado na memória. Veja abaixo.

LEIA MAIS: Veja quanto o Flamengo pode ganhar em premiação no Intercontinental Ele recebeu de Samuel Lino dentro da área, deu um elástico no zagueiro e ainda tocou de cavadinha, marcando, assim, um verdadeiro gol de placa no Maraca. Segundo a “ESPN”, o craque venceu o prêmio com 55% dos votos. Hulk, do Atlético-MG, ficou em segundo, com 22,8%. O camisa 7 marcou um gol olímpico contra o Bahia, ficando à frente do companheiro de Pedro no Flamengo, de Arrascaeta, que angariou a terceira colocação, com 22,2%. Curiosamente, o tento do uruguaio também foi contra o Vitória, mas no primeiro turno. Com um chute de bico, ele tirou o goleiro da jogada, ajudando, dessa forma, na vitória por 2 a 1, na segunda rodada do Brasileirão. Confira o golaço de Pedro contra o Vitória (minuto 2′)