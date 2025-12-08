Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atacante do Flamengo tem atitude solidária ao ajudar comunidade no Rio de Janeiro; entenda

Gonzalo Plata é autor de ação beneficente ao transformar premiações dos títulos que o Rubro-Negro conquistou em 2025 em doações
Em meio à irritação da torcida do Flamengo pelos últimos acontecimentos, o atacante Gonzalo Plata demonstrou ter o cuidado com o próximo. Afinal, o jogador promoveu uma ação solidária no último sábado (06/12), em uma comunidade do Rio de Janeiro. O equatoriano transformou as premiações dos títulos do Campeonato Brasileiro em doação de cestas básicas e brinquedos para famílias carentes.

Inclusive, uma equipe à disposição do atacante do Rubro-Negro ainda possibilitou um dia de diversão paras as crianças. Isso porque montaram um pula-pula e um touro mecânico. A atitude com certeza causou um Natal mais feliz e inesquecível para essas crianças.

Momento negativo pelo Flamengo

Gonzalo Plata atualmente é um dos principais alvos de críticas da torcida. Especialmente por seguidas expulsões na parte final da temporada e performances aquém das expectativas e inferiores do que já demonstrou.

A esperança é de que seja apenas uma fase de baixa do atacante pelo Flamengo. Portanto, espera-se que retome a condição de peça-chave que já teve neste ano, com situações em que se mostrou crucial para o técnico Filipe Luís.

Até o momento na temporada, Plata disputou 50 jogos e anotou cinco gols, além de nove assistências. Por esses episódios negativos, o equatoriano atuou como reserva nos últimos quatro duelos em que esteve em campo.

A propósito, ele e o Flamengo retornarão aos gramados, na próxima quarta-feira (10). O elenco viajou para o Catar, pois ganhou o direito de disputar a Copa Intercontinental com a conquista da Libertadores.

A estreia do time ocorrerá em jogo contra o Cruz Azul, do México, no que se caracteriza como “confronto das Américas”. Se conquistar o triunfo, o seu adversário seguinte será o Pyramids, do Egito, no dia 13 de dezembro, pela Challenger Cup. Caso conquiste outro resultado positivo, enfrentará o PSG na decisão do torneio.

