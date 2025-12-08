Atacante do Flamengo tem atitude solidária ao ajudar comunidade no Rio de Janeiro; entenda

Gonzalo Plata é autor de ação beneficente ao transformar premiações dos títulos que o Rubro-Negro conquistou em 2025 em doações / Crédito: Jogada 10

Em meio à irritação da torcida do Flamengo pelos últimos acontecimentos, o atacante Gonzalo Plata demonstrou ter o cuidado com o próximo. Afinal, o jogador promoveu uma ação solidária no último sábado (06/12), em uma comunidade do Rio de Janeiro. O equatoriano transformou as premiações dos títulos do Campeonato Brasileiro em doação de cestas básicas e brinquedos para famílias carentes. Inclusive, uma equipe à disposição do atacante do Rubro-Negro ainda possibilitou um dia de diversão paras as crianças. Isso porque montaram um pula-pula e um touro mecânico. A atitude com certeza causou um Natal mais feliz e inesquecível para essas crianças.

Momento negativo pelo Flamengo Gonzalo Plata atualmente é um dos principais alvos de críticas da torcida. Especialmente por seguidas expulsões na parte final da temporada e performances aquém das expectativas e inferiores do que já demonstrou. A esperança é de que seja apenas uma fase de baixa do atacante pelo Flamengo. Portanto, espera-se que retome a condição de peça-chave que já teve neste ano, com situações em que se mostrou crucial para o técnico Filipe Luís. Até o momento na temporada, Plata disputou 50 jogos e anotou cinco gols, além de nove assistências. Por esses episódios negativos, o equatoriano atuou como reserva nos últimos quatro duelos em que esteve em campo.