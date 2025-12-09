Premiação do Mundial 2025: quanto o Flamengo pode faturar?

Premiação da Copa Intercontinental 2025: quanto o Flamengo pode faturar?No último mês de 2025, o clube viaja para o Catar na disputa da segunda edição da Copa Intercontinental da Fifa. Veja quanto o time pode faturar, caso ganhe
Atualmente em solo catari, o Flamengo irá disputar a Copa Intercontinental da Fifa nesta quarta-feira, 10. Prevista para terminar em 18 de dezembro, a disputa coloca seis campeões de cada continente para se enfrentarem em quatro fases.
Com sua primeira edição realizada em 2024, o campeonato Intercontinental da Fifa foi criado com o intuito de ser uma competição anual.
O Intercontinental substitui o Mundial de Clubes, que será realizado a cada quatro anos, um ano antes da Copa do Mundo. O Flamengo está confirmado para disputar em 2029.
A seguir, saiba quanto o time pode faturar caso ganhe.
Flamengo: quanto o time pode faturar na Copa Intercontinental 2025?
Após vencer o Brasileirão, o Flamengo deve receber cerca de R$ 50 milhões pelo campeonato. Além disso, a receita dos rubro-negros pode chegar até R$ 2 bilhões caso o time vença a Copa Intercontinental, cujo prêmio é um valor de mais de R$ 30 milhões.
Flamengo: com quem o rubro-negro vai jogar?
Atualmente, os times já escalados para competir no Intercontinental da FIFA são:
- Cruz Azul
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
- Pyramids FC
A equipe estreia na competição nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), contra o Cruz Azul. Caso avance, terá o Pyramids (Egito) como adversário na terceira fase, no dia 13 de dezembro.
O Paris Saint-Germain enfrenta o vencedor do confronto para a decisão do título, marcada para 17 de dezembro, às 14 horas (de Brasília).
Flamengo: veja detalhes da estadia do time no Catar
O Flamengo viajou para o Catar no sábado, 6, saindo do Rio de Janeiro às 15h e chegando em Doha, capital do Catar, por volta das 8h30 de domingo, 7. A duração da viagem foi de 18 horas, com uma parada em Lagos, na Nigéria, para abastecimento.
Devido à diferença de fuso horário de Doha para o Brasil, seis horas a mais, o time chegou às 14h30 do horário local. Para acelerar o processo de adaptação ao fuso horário, a programação do time no país árabe incluiu um treino ainda no domingo.
A delegação ficará hospedada em um hotel de luxo próximo ao aeroporto de Doha, a cerca de 30 minutos do estádio que receberá os jogos da Copa Intercontinental e a menos de 20 minutos do centro de treinamento Al Ersal.