Premiação do Mundial 2025: quanto o Flamengo pode faturar?

Flamengo conquistou a Libertadores, após bater o Palmeiras por 1 a 0, em Lima / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Atualmente em solo catari, o Flamengo irá disputar a Copa Intercontinental da Fifa nesta quarta-feira, 10. Prevista para terminar em 18 de dezembro, a disputa coloca seis campeões de cada continente para se enfrentarem em quatro fases. Com sua primeira edição realizada em 2024, o campeonato Intercontinental da Fifa foi criado com o intuito de ser uma competição anual.

O Intercontinental substitui o Mundial de Clubes, que será realizado a cada quatro anos, um ano antes da Copa do Mundo. O Flamengo está confirmado para disputar em 2029. A seguir, saiba quanto o time pode faturar caso ganhe. Flamengo: quanto o time pode faturar na Copa Intercontinental 2025? Após vencer o Brasileirão, o Flamengo deve receber cerca de R$ 50 milhões pelo campeonato. Além disso, a receita dos rubro-negros pode chegar até R$ 2 bilhões caso o time vença a Copa Intercontinental, cujo prêmio é um valor de mais de R$ 30 milhões. Flamengo: com quem o rubro-negro vai jogar? Atualmente, os times já escalados para competir no Intercontinental da FIFA são: