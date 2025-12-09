Tabela do Mundial 2025 e possível caminho do Flamengo até a final

Após se sagrar como campeão da Libertadores, Flamengo foi selecionado para representar o continente sul-americano na Copa Intercontinental. Saiba quando será o primeiro jogo / Crédito: Luis ACOSTA / AFP

Após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tem sua próxima disputa confirmada: a Copa Intercontinental que ocorre no Catar. O time irá jogar em solo árabe nesta quarta-feira, 10, contra o Cruz Azul pelas quartas de final. Todos os jogos da fase final da competição serão disputados no Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar.

O duelo entre Flamengo e Cruz Azul é chamado de Dérbi das Américas, encontro que reúne o campeão da Libertadores e o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf. Será a primeira vez que o time carioca e a equipe mexicana disputam um jogo oficial. A seguir, confira os detalhes dos times e dos jogos confirmados na Copa Intercontinental: Copa Intercontinental: entenda como funciona a disputa Em 2025, após uma mudança adotada pela Fifa, o campeão europeu avança diretamente para a final. O Paris Saint-Germain, que levantou a Champions pela primeira vez, é quem aguarda o adversário em busca de seu primeiro título mundial. Na edição anterior, em 2024, o jogo decisivo foi entre Real Madrid e Pachuca, vencido pelos espanhóis por 3 a 0, em Doha. Na ocasião, foi o Botafogo quem representou o Brasil, após vencer a Libertadores, mas foi eliminado na estreia pelos mexicanos.

Para chegar até a final, o Flamengo precisa vencer dois jogos. O primeiro é o Cruz Azul, que, caso seja vencido, permite ao rubro-negro avançar contra o Pyramids, no jogo conhecido como Copa Challenger, marcado para este sábado, 13, às 14h. Quem percorreu o caminho mais longo no torneio foi o Pyramids, equipe egípcia que venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, e o Ah-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1, ambos em setembro. O último jogo do torneio, contra o Paris Saint-Germain, está agendado para o dia 17 de dezembro, também às 14h.