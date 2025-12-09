Tabela do Mundial 2025 e possível caminho do Flamengo até a final

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tabela da Copa Intercontinental: veja possível caminho do Flamengo até a final

Com o primeiro jogo marcado para o dia 10 de dezembro, Copa Intercontinental ocorre ao longo de uma semana no Catar. Veja os times e jogos confirmados
Após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tem sua próxima disputa confirmada: a Copa Intercontinental que ocorre no Catar. O time irá jogar em solo árabe nesta quarta-feira, 10, contra o Cruz Azul pelas quartas de final.

Todos os jogos da fase final da competição serão disputados no Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar. 

O duelo entre Flamengo e Cruz Azul é chamado de Dérbi das Américas, encontro que reúne o campeão da Libertadores e o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf. Será a primeira vez que o time carioca e a equipe mexicana disputam um jogo oficial.

A seguir, confira os detalhes dos times e dos jogos confirmados na Copa Intercontinental:

Copa Intercontinental: entenda como funciona a disputa

Em 2025, após uma mudança adotada pela Fifa, o campeão europeu avança diretamente para a final. O Paris Saint-Germain, que levantou a Champions pela primeira vez, é quem aguarda o adversário em busca de seu primeiro título mundial.

Na edição anterior, em 2024, o jogo decisivo foi entre Real Madrid e Pachuca, vencido pelos espanhóis por 3 a 0, em Doha. Na ocasião, foi o Botafogo quem representou o Brasil, após vencer a Libertadores, mas foi eliminado na estreia pelos mexicanos.

Para chegar até a final, o Flamengo precisa vencer dois jogos. O primeiro é o Cruz Azul, que, caso seja vencido, permite ao rubro-negro avançar contra o Pyramids, no jogo conhecido como Copa Challenger, marcado para este sábado, 13, às 14h.

Quem percorreu o caminho mais longo no torneio foi o Pyramids, equipe egípcia que venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, e o Ah-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 1, ambos em setembro.

O último jogo do torneio, contra o Paris Saint-Germain, está agendado para o dia 17 de dezembro, também às 14h.

Participantes da Copa Intercontinental 2025

  • PSG (França) - campeão da Champions League da Europa
  • Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores da América
  • Cruz Azul (México) - campeão da Concacaf
  • Pyramids (Egito) - campeão africano
  • Al-Ahli (Arábia Saudita) - campeão asiático (Eliminado)
  • Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Oceania (Eliminado)

Intercontinental x Mundial: quais as diferenças entre os torneios?

Proposto como uma substituição ao Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental acontece anualmente, enquanto o Mundial é realizado apenas a cada quatro anos, sempre em um ano anterior à Copa do Mundo.

Além disso, o Mundial de Clubes possui apenas uma sede, com a primeira edição sendo realizada nos Estados Unidos. Já o Intercontinental é realizado em diversas sedes.

Em 2024, os dois primeiros jogos foram realizados nos países dos times mandantes, enquanto as quartas, a semi e a final aconteceram no Catar.

O número de participantes também muda entre os torneios. Enquanto no Mundial são selecionados 32 times, no Intercontinental apenas os campeões continentais daquele ano participam, totalizando seis equipes.

