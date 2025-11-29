Flamengo vence Palmeiras e conquista tetracampeonato da Libertadores

Zagueiro Danilo marcou o gol do título flamenguista / Crédito: Luis ACOSTA / AFP

América é Rubro-Negra! De volta ao palco onde conquistou seu bicampeonato continental, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e se tornou o campeão da Copa Libertadores de 2025. Com este feito, os comandados de Filipe Luís conquistaram o tetracampeonato continental e ultrapassaram Santos, São Paulo e o próprio Palmeiras, tornando-se, assim, os brasileiros com maior número de títulos do torneio. O gol histórico foi para a conta de um herói improvável — por muitas vezes, criticado. Assim como em 2011, o antes lateral e agora zagueiro Danilo foi o responsável por marcar o tento mais importante das Américas. Desta vez, o camisa 13 subiu sozinho, quase que flutuando na área, para completar a cobrança de escanteio de Arrascaeta para balançar o barbante palmeirense aos 21 minutos da etapa final.

Em disputa, mais do que a conquista do torneio sul-americano, um clássico originado a partir de uma série de decisões, em especial para os cariocas, com um tempero especial: a revanche. Na primeira e única vez que haviam se enfrentado na Libertadores, o Palmeiras haviam derrotado o Flamengo, na prorrogação, e conquistado o torneio em 2021. Além deste embate desfavorável, ambos tinham em disputa a hegemonia do futebol brasileiro e sul-americano. Somente nos últimos nove anos, cariocas e paulistas, juntos, conquistaram seis Brasileirões (quatro palmeirenses e dois rubro-negros), três Copas do Brasil (duas cariocas e uma paulista) e quatro Libertadores (duas para cada). Palmeiras 0x1 Flamengo: como foi o jogo Nas quatro linhas, a bola fez valer o retrospecto e o equilíbrio foi predominante na relva peruana. Com estilos de jogo claramente definidos, o Flamengo tomou conta das ações ofensivas durante toda a primeira etapa. Já o Palmeiras não fez questão de ter a posse da bola, marcou em bloco baixo e abusou das bolas longas.

A primeira finalização só aconteceu aos 11 minutos, em uma rápida trama, Samuel Lino encontrou Arrascaeta na entrada da área, que teve sua finalização desviada para fora. A primeira ao gol, muitos minutos depois. O primeiro grande lance da decisão só foi acontecer aos 29 minutos, e ficou por conta da arbitragem. No lance em questão, Bruno Fuchs fez falta em Arrascaeta. Logo após o apito do árbitro, o defensor palmeirense deu um leve bico na bola, o suficiente para tira-lá de Pulgar. Imediatamente após o toque na bola de Fuchs, o volante flamenguista acertou — e deixou as marcas — de suas travas na canela do defensor ainda com o jogo parado. Por conta disso, o argentino Dario Herrera apresentou o cartão amarelo ao chileno. O lance foi muito questionado pelos palmeirenses, que pediam a expulsão do camisa 5.

E assim, neste cenário, o jogo se arrastou durante toda a primeira etapa. Já para o segundo tempo, o ímpeto de ambos foi diferente. Logo nos primeiros minutos, os comandados de Abel Ferreira impõem seu ritmo de jogo e consegue boas oportunidades com Allan e Vitor Roque. No lance seguinte, Arrascaeta é travado por Gustavo Gómez dentro da área. O lance decisivo aconteceria alguns minutos depois. Após cobrança de escanteio de Arrascaeta, Danilo cabeceou e, com ajuda da trave, marcou o tento da “glória eterna”. Nos minutos posteriores, o Palmeiras ainda criaria algumas chances com Vitor Roque e Murilo, mas, desta vez, a celebração seria do Flamengo.

PALMEIRAS X FLAMENGO