Filipe Luís, o discípulo de Jesus e Simeone que revaloriza os técnicos do Brasil

O técnico do Flamengo, Filipe Luis, enfrentará o Palmeiras na final da Copa Libertadores, no dia 29 de novembro de 2025, em Lima / Crédito: MAURO PIMENTEL/AFP

Em tempos de crescente protagonismo de treinadores estrangeiros no Brasil, Filipe Luís emerge como a grande esperança do país, à frente de um Flamengo que disputará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras do português Abel Ferreira. No sábado, em Lima, Filipe buscará seu primeiro título como técnico na Libertadores, torneio que venceu duas vezes como jogador do Rubro-Negro, em 2019 e 2022.

Suas únicas experiências anteriores foram no Sub-17 e no Sub-20 do próprio Rubro-Negro, após pendurar as chuteiras em 2023. Era uma aposta arriscada, mas o sucesso foi um fiel acompanhante deste discípulo do português Jorge Jesus e do argentino Diego Simeone. Seu primeiro título como treinador no profissional, a Copa do Brasil, veio 41 dias depois de assumir o cargo. Este ano, já conquistou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Leia mais Flamengo na final da Libertadores: histórico, expectativas e rival Sobre o assunto Flamengo na final da Libertadores: histórico, expectativas e rival "Temos muito o que aprender" A crescente presença de treinadores estrangeiros tem seus críticos no Brasil, que conquistou seus cinco títulos mundiais com técnicos locais, mas Filipe Luís aprova essa abertura. "Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá [na Europa]. Os melhores jogadores. As melhores competições. Os melhores treinadores", disse ele quando o italiano Carlo Ancelotti assumiu a Seleção, em junho. "Nós temos muito o que aprender com o futebol europeu".