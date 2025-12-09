Como chega o Cruz Azul, adversário do Flamengo no Intercontinental

O clube, aliás, tem como treinador o argentino Nicolás Larcamón, ex-técnico do Cruzeiro. No entanto, ele não chega com moral alta, visto que a torcida do Cruz Azul pede sua demissão após a eliminação na semifinal do Apertura, campeonato mexicano. Veja com o Jogada10 , então, como foi a temporada da equipe da América do Norte.

O Flamengo terá um adversário complicado pela frente no Intercontinental, que tem sequência nesta quarta-feira (10/12), no Catar. Será o Cruz Azul, do México, time atual campeão da Concacaf; a “Libertadores” das Américas Central e do Norte. A bola rola às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

LEIA MAIS: Discussão de jornalistas sobre pronúncia de nome de jogador do Flamengo vira ação na Justiça; entenda

Após ser eliminado nas semifinais tanto do Apertura, quanto do Clausura, o Cruz Azul terminou a temporada 2024/25 com o título da Concacaf após uma supergoleada por 5 a 0 sobre o Vancouver Whitecaps (CAN) na grande decisão. Assim, entrou com moral para o Apertura 2025/26.

Rival do Flamengo fez boa campanha no Apertura

Não à toa, ficou invicto nas dez primeiras rodadas da competição, angariando sete vitórias e três empates no recorte – 80% de aproveitamento. Sua primeira derrota ocorreu apenas para o Tijuana (2 a 0), pela 11ª rodada. O time seguiu a boa sequência, avançando ao mata-mata do Apertura após terminar a fase inicial na terceira posição, com apenas duas derrotas.

Assim, a equipe avançou das quartas ao eliminar o Chivas por 3 a 2 no placar agregado. No entanto, pegou o Tigres na semifinal, ficando em dois empates por 1 a 1. Como o time de Gignac teve melhor campanha (terminou em segundo), avançou pela vantagem que detinha. Agora, o Cruz Azul chega para enfrentar o Flamengo com a desconfiança da torcida para cima de seu treinador, Nicolás Larcamón. Até o momento, ele tem 16 partidas no comando, com sete vitórias, oito empates e duas derrotas. São, dessa forma, 56,8% de aproveitamento desde que assumiu o clube.