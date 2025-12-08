Em ótima fase no Flamengo, Léo Pereira vira alvo de novos clubes

Zagueiro já estava na lista de observação de equipes europeias; agora, novos times se interessam pelo defensor, multicampeão

Segundo publicação do “ge” desta segunda (8/12), há três europeus e um saudita de olho em Léo Pereira. Al Qadsiah (SAU), Olympiacos (GRE), e Galatasaray e Fenerbahce (TUR) são os novos interessados, somando-se a Valencia e Sevilla (ESP) e Porto (POR).

O zagueiro Léo Pereira ganhou novos pretendentes vindos da Europa. Vivendo excelente fase pelo Flamengo, o defensor de 29 anos está na mira de novos clubes europeus, que podem vir a fazer proposta ao Rubro-Negro.

LEIA MAIS: Pedro, do Flamengo, vence prêmio de gol mais bonito do Brasileirão

Estes três últimos, aliás, fizeram investidas pelo zagueiro durante a temporada. O Flamengo, no entanto, recusou uma saída, ainda que deixando espaço para futuras negociações. Agora, valorizado, o Fla pode barganhar melhores propostas.

Atualmente, o jogador tem contrato até o fim de 2027 e possui uma multa estipulada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões no câmbio atual) para times de fora do Brasil. Léo Pereira está no Flamengo desde 2020 e vive o auge da carreira, sendo um dos nomes especulados para a Seleção Brasileira. Na atual temporada, realizou 60 partidas (o máximo da carreira), anotando cinco gols. Ele fez grande parceria com Léo Ortiz na zaga do Flamengo, a melhor do Brasileirão.

Além disso, foi preponderante na conquista do título da Libertadores, visto que foi dele o gol que garantiu o Rubro-Negro nas oitavas de final após fase de grupos complexa. Um erro marcante, porém, foi na Copa do Brasil, quando errou passe dentro da própria área e viu o Atlético-MG vencer por 1 a 0 em pleno Maracanã.