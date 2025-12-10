De volta ao Catar, Flamengo quer redenção após vice de 2019

Rubro-Negro chegou à final do Mundial de seis anos atrás contra o Liverpool, mas perdeu por 1 a 0, em Doha / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está de volta ao Catar após seis temporadas. E, desta vez, buscará um resultado diferente do que ocorreu em 2019. Afinal, naquela ocasião, a equipe treinada por Jorge Jesus se viu na decisão contra o forte time do Liverpool – campeão da Liga dos Campeões -, mas sucumbiu e perdeu por 1 a 0. Agora, novamente vencedor da Libertadores, o Rubro-Negro chega com um elenco ainda mais encorpado ao país que sediou a última Copa do Mundo, em 2022.

Na ocasião, o Mundial de Clubes era um pouco diferente. Afinal, ainda não havia sido criada a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que, atualmente, é o primeiro nível dos embates mundiais entre clubes. Este novo torneio, inaugurado em 2025 com a participação do Flamengo, inclusive, será a cada quatro anos. Assim, a Fifa determinou novo nome para o torneio de fim de todas as temporadas: Intercontinental, surgindo em 2024 com a participação do Botafogo. O Real Madrid foi o campeão sobre o Pachuca (MEX), clube que eliminou o Glorioso nas quartas de final.