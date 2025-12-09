Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saúl, do Flamengo, deve passar por cirurgia após Intercontinental

Jogador convive com problema no tendão da perna esquerda e revela que estuda operação para chegar melhor em 2026
O meia Saúl Ñíguez, do Flamengo, deverá passar por uma cirurgia após a disputa do Intercontinental. É, ao menos, o que o próprio jogador admitiu nesta terça-feira (9/12), véspera da estreia rubro-negra no torneio da Fifa.

Em entrevista ao “ge”, o espanhol revelou que estuda a possibilidade de operar para tratar de um problema no tendão da perna esquerda. Ele falou sobre o início positivo no Rubro-Negro, mas lamentou o problema físico.

“Está sendo muito bom, acredito que a adaptação está sendo boa. A nível futebolístico, eu comecei em um nível muito alto, mas tive um problema que agora eu sinto que eu tenho que fazer uma operação depois do Mundial e tentar buscar outra vez esse nível futebolístico, me encontrar fisicamente bem”, iniciou.

Saúl, então, explicou que não vivenciou pré-temporada. Afinal, após terminar 2024/25 pelo Atlético de Madrid, o jogador iniciou férias, o que o atrapalhou fisicamente no começo de empreitada pelo Flamengo. O craque revelou que atuou em algumas partidas com aplicações de anestesia.

“Não existiu pré-temporada, simplesmente comecei a jogar. Então, fisicamente, tive momentos muito bons e momentos muito ruins. Tive que tentar gerenciar os momentos que estava muito mal fisicamente. Contra o Estudiantes (ARG), eu tive um problema e, desde então, eu tive que aplicar anestesia para jogar. Depois do Bahia, tudo mudou, porque já não aplicava, já estava complicado e aguentando como se pode a dor. Vou ver se no final de temporada faço essa cirurgia para tentar buscar uma solução”, revelou.

No Flamengo desde julho, Saúl, de 31 anos, tem 22 partidas, duas assistências e ainda busca seu primeiro gol. Ele conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Mais Querido.

