Arrascaeta, do Flamengo, é eleito craque do Brasileirão

Arrascaeta, do Flamengo, é eleito craque do BrasileirãoJogador foi eleito em premiação organizada pela CBF e fez dobradinha com conquista no Bola de Prata da ESPN
Repetindo o feito da Bola de Prata, da ESPN, Giorgian De Arrascaeta ficou com o prêmio de craque do Brasileirão, em premiação realizada pela CBF. O evento de coroação dos melhores do campeonato aconteceu na noite desta segunda-feira (08), no Rio de Janeiro.
Como está em Doha, no Qatar, com o Flamengo, para a disputa da Copa Intercontinental, o uruguaio foi representado pelo ídolo Petkovic na premiação. Em uma mensagem transmitida no evento, Arrascaeta disse estar feliz com o reconhecimento e disse que o prêmio está em boas mãos com o sérvio.
“Fico muito feliz de ter ganhado como melhor jogador do campeonato. Queria agradecer a todos que votaram em mim e o prêmio vai ficar em boas mãos com o Pet”, afirmou o jogador.
Já Petkovic, que já havia subido ao palco para receber o prêmio de melhor meio pelo uruguaio, disse que não sabia, mas já esperava. Além disso, o ídolo rubro-negro agradeceu o jogador em nome de toda a torcida.
“Pessoal, eu já tinha falado antes, mas não sabia. Mas imaginava que a escolha iria cair, porque realmente o nosso craque esteve de parabéns. Queria dizer só uma coisa: a nação agradece, parabéns”, pontuou.