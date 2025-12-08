Arrascaeta, do Flamengo, é eleito craque do Brasileirão

Jogador foi eleito em premiação organizada pela CBF e fez dobradinha com conquista no Bola de Prata da ESPN / Crédito: Jogada 10

Repetindo o feito da Bola de Prata, da ESPN, Giorgian De Arrascaeta ficou com o prêmio de craque do Brasileirão, em premiação realizada pela CBF. O evento de coroação dos melhores do campeonato aconteceu na noite desta segunda-feira (08), no Rio de Janeiro. Como está em Doha, no Qatar, com o Flamengo, para a disputa da Copa Intercontinental, o uruguaio foi representado pelo ídolo Petkovic na premiação. Em uma mensagem transmitida no evento, Arrascaeta disse estar feliz com o reconhecimento e disse que o prêmio está em boas mãos com o sérvio.