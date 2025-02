Ceará mira sexta vitória consecutiva na temporada para repetir feito de 2021

Diante do Confiança-SE, nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste , o Ceará terá a chance de repetir uma marca que alcançou pela última vez há quatro anos: emendar seis vitórias consecutivas.

Além disso, o embate diante do Confiança também pode render a 15ª vitória consecutiva do Vovô atuando em Fortaleza, seja como mandante ou visitante. A última derrota alvinegra atuando no Estado foi em 17 de agosto do ano passado, quando foi derrotado pelo Mirassol-SP, pela Série B.

“A sinergia entre os atletas e a torcida tem sido fundamental. Desde que cheguei, o torcedor vem jogando junto e, nos momentos de dificuldade, tem tido uma participação importante. Tudo isso converge para a conquista de resultados positivos”, exaltou Léo Condé, após a vitória no Clássico-Rei do último sábado, 8.

Ceará: sequência de vitórias em 2021

Ceará 2x0 CSA - Copa do Nordeste

Sport 0x4 Ceará - Copa do Nordeste

Ceará 3x0 Salgueiro-PE - Copa do Nordeste

Ceará 3x0 Sampaio Corrêa-MA - Copa do Nordeste

Ceará 3x1 Jorge Wilstermann-BOL - Copa Sul-Americana

Ceará 2x0 Vitória - Copa do Nordeste

Ceará: sequência de vitórias em 2025