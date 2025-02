Com golaço de Dieguinho, Ceará bate CSA por 1 a 0 e conquista 1ª vitória no Nordestão

O Ceará recebeu o CSA na noite desta quarta-feira, 5, no estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste. / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará alcançou, na noite desta quarta-feira, a sua primeira vitória da Copa do Nordeste de 2025 e com um golaço. Aos 39 minutos do segundo tempo, Dieguinho finalizou de fora da grande área para sacramentar a vitória em 1 a 0 do Vovô diante do CSA no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida válida pela segunda rodada do certame regional. Com os três pontos somados, o Vovô ocupa a 5ª colocação na tabela. O grupo de Léo Condé volta a entrar pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira, 11, quando recebe o Confiança às 19 horas na Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes disso, nesse sábado, 8, o Alvinegro enfrenta o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei de 2025 às 16h30min, também no Gigante da Boa Vista. A partida é válida pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Ambos os times já estão classificados para a semifinal do certame.

Ceará 1 x 0 CSA: como foi o jogo Ceará e CSA protagonizaram uma partida sem grandes emoções ou grandes chances de gol no primeiro tempo. Em um embate que se iniciou com a equipe alagoana tendo mais a bola, foi do pé do grupo visitante que saiu a primeira boa finalização. Aos dois minutos, Guilherme Cachoeira colocou uma bola na trave do Vovô, mas o tento não foi alcançado. Nos primeiros minutos, com o adversário tendo um pouco mais a bola, o Ceará se mostrou um pouco disperso, sem criar grandes chances até mesmo para chegar ao ataque ou se infiltrar na área, mas após os 10 minutos a equipe de Léo Condé conseguiu as primeiras finalizações. Aos 12 minutos, com uma lançamento alto de Mugni, Galeano tentou cabecear, mas a bola terminou com facilidade nas mãos do goleiro Georgemy. O goleiro teve que fazer grandes esforços para parar o ataque do Vovô, no entanto, alguns minutos depois. Aos 15, Lourenço deu um tapa na bola que o goleiro teve que afastar e, um minuto depois, Recalde quase fez em uma finalização de bicicleta, que acabou por ser bloqueada pela defesa visitante.