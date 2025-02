"Vamos mostrar quem é o Confiança", diz treinador sobre duelo contra o Ceará

Invicto no Campeonato Sergipano, o adversário do Alvinegro não é derrotado há cinco jogos

Após a vitória de virada no Derby Sergipano, o técnico do Confiança, Waguinho Dias, falou sobre as expectativas para o jogo contra o Ceará. Mesmo ciente do bom momento que vive o Vovô, a equipe sergipana espera somente uma vitória diante do Alvinegro, conforme ressaltou o treinador em coletiva de imprensa.

Próximo adversário do Ceará na Copa do Nordeste, o Confiança chega embalado para enfrentar o Vovô pela terceira rodada do certame, em duelo que acontece nesta quarta-feira, 12, às 19 horas, na Arena Castelão. Assim como o Alvinegro, o Dragão também se apresenta com otimismo para o duelo após ter vencido o rival Sergipe por 2 a 1 no Clássico Maior, pelo estadual.

Temporada do Confiança

Terceiro colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com três pontos somados, o Confiança estreou com revés no Nordestão ao ser derrotado por 2 a 1 pelo CSA. No entanto, a equipe sergipana se recuperou na segunda rodada ao bater por 1 a 0 o Náutico, time que derrotou o Ceará na primeira rodada.

No Campeonato Sergipano, o Dragão é líder invicto, com 16 pontos somados — quatro a mais que o segundo colocado Falcon.

Entretanto, mesmo com o bom início de temporada do adversário, o Ceará tem a seu favor o bom retrospecto no encontro das equipes. O Vovô não perde para o Confiança desde 2003, quando foi derrotado por 1 a 0 na Copa do Brasil. Desde então, os times se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do Vovô e dois empates.