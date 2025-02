Ceará alcança marca de 14 vitórias seguidas jogando em Fortaleza

A última derrota alvinegra no estado ocorreu em 21 de agosto de 2024, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time foi superado pelo Mirassol

Já são 14 jogos seguidos sem que a torcida do Ceará saiba o que é ver o time perder atuando na capital cearense. O número expressivo foi alcançado na vitória do último sábado, 8, sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Na Arena Castelão, o Vovô venceu por 2 a 1 e ampliou sua invencibilidade.

A última derrota alvinegra no estado ocorreu em 21 de agosto de 2024, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando o time foi superado pelo Mirassol por 2 a 1, no Gigante da Boa Vista. Desde então, não sofreu mais nenhum revés como mandante.