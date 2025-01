Ceará supera o Ferroviário pelo Campeonato Cearense e volta a vencer na temporada

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a liderança do Grupo A do Estadual, com seis pontos

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a liderança do Grupo A do Estadual, com seis pontos. O Tubarão, por sua vez, é o lanterna da Chave B. Os times voltam a campo na quarta-feira, 29, quando encaram Iguatu e Floresta, respectivamente.

O Ceará voltou a vencer na temporada de 2025. Neste domingo, 26, no Estádio Presidente Vargas, o time alvinegro bateu o Ferroviário por 2 a 1 em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Os gols do Vovô foram marcados por Lourenço e Fernandinho, enquanto Dieguinho assinalou contra.

No lance, Matheus Bahia avançou pela esquerda, cruzou rasteiro na área e a defesa afastou. Na sobra, o volante e capitão do time finalizou forte no canto sem chances para o goleiro Sivaldo Júnior. Seis minutos depois, o Alvinegro, que tinha o controle do jogo, voltou a balançar as redes no PV.

Dessa vez, Fernandinho contou com um "vacilo" da zaga do Ferroviário para sair cara a cara com o goleiro. Na jogada, o camisa 77 só tirou de Sivaldo Júnior e correu para o abraço.

Porém, poucos minutos depois do Ceará abrir 2 a 0 no marcador, torcidas organizadas do time de Porangabuçu iniciaram um confronto nas arquibancadas, provocando a paralisação do duelo.