Bruno Ferreira foi vazado apenas duas vezes nos últimos sete jogos pelo Ceará

Bruno Ferreira é o goleiro titular do Ceará / Crédito: AURÉLIO ALVES

Novamente titular, o goleiro Bruno Ferreira está prestes a completar 40 jogos pelo Ceará e ostenta bom retrospecto recente debaixo das traves. Nos últimos sete jogos pelo Vovô, somando a reta final de 2024 e os primeiros duelos da atual temporada, o camisa 94 sofreu apenas dois gols. Nas quatro últimas rodadas da Série B do ano passado, o arqueiro de 30 anos foi vazado apenas uma vez, na goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, fora de casa. Passou em branco diante de Avaí (2 a 0), América-MG (1 a 0) e Guarani (0 a 0).

No início de 2025, o técnico Léo Condé optou por dar vez ao recém-contratado Keiller nos primeiros compromissos, e Bruno Ferreira voltou a jogar somente na goleada por 5 a 0, sobre o Barbalha, no último dia 2, pelo Campeonato Cearense. A partir daí, manteve-se na meta alvinegra: foi titular nos triunfos sobre CSA (1 a 0), pelo Nordestão, e Fortaleza (2 a 1), no Estadual.

Além de Keiller, Bruno Ferreira também tem a concorrência do experiente Fernando Miguel no elenco. Antes titular, Richard se recupera de lesão. A trajetória de Bruno Ferreira no Ceará O camisa 94 chegou a Porangabuçu no decorrer da temporada 2023, após se destacar no Campeonato Gaúcho pelo Caxias-RS, e ganhou algumas oportunidades naquele ano, mas não se firmou na posição. Foram 20 partidas e 21 gols sofridos. Em 2024, viu Richard retomar a titularidade de forma absoluta e ganhou poucas chances até a contusão do camisa 91, em setembro. Dali em diante, Bruno Ferreira assumiu a meta alvinegra na reta final da Série B: atuou 16 vezes e foi vazado 14. Já em 2025 foram três jogos e um gol tomado.