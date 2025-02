Ceará é letal, vence Fortaleza por 2 a 1 e aumenta tabu no Clássico-Rei

Jogadores do Ceará comemoram gol em Clássico-Rei / Crédito: Fabio Lima / O POVO

O primeiro Clássico-Rei do ano é alvinegro. O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1, na tarde deste sábado, 8, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.. Lucas Mugni e Pedro Henrique anotaram os gols do Vovô, enquanto Lucero descontou para o Leão. Nesse cenário, o time de Porangabuçu amplia o tabu sem perder para o seu rival em seis jogos. O último revés foi em 2023.

Os clubes agora focam na Copa do Nordeste. Na quarta-feira, 12, às 19 horas, no Castelão, os comandados de Condé recebem o Confiança-SE. Um dia antes, na terça-feira, 11, às 21h30min, o Tricolor do Pici enfrenta o Altos-PI, em Teresina (PE), no Estádio Albertão. Fortaleza 1x2 Ceará: como foi o jogo Como todo o Clássico, o duelo começou pegado. logo aos cinco minutos, Pedro Henrique e Pol Fernández disputaram a bola no meio de campo e o camisa 7 alvinegro deixou o braço no volante tricolor. O árbitro marcou falta. No entanto, nenhuma das equipes se mostravam dominantes, especialmente nas chegadas ao ataque, deixando claro que seria no detalhe. E assim se fez. Pol derrubou Sobral no lado direito do campo e a falta foi assinalada. Na cobrança, Lucas Mugni chutou com curva, contou com falha de João Ricardo e abriu o placar.

Com o resultado em suas mãos, o Ceará se mostrava confiante e bem seguro de todas as suas decisões. O mesmo não podia ser dito pelo Leão do Pici, que seguia na mesma levada e quando, raramente, tentava, esbarrava na forte marcação do Vovô. Neste cenário, o Alvinegro apostava nos contra-ataques e Fernandinho pôde, em dois momentos, melhor a vida dos comandados de Condé. Aos 39 minutos, o 77 passou por dois jogadores rivais, mas na hora da finalização mandou por cima. A segunda foi mais perigosa.

Novamente, o ponta-esquerda abusou de sua velocidade de habilidade, driblou Mancuso e Kuscevic, ficou de cara com João, mas o arqueiro leonino, dessa vez, levou a melhor. Na etapa incial, nada mais houve. Na volta do intervalo, o panorama da partida não mudou. O Fortaleza, mesmo atrás no placar, tentava correr atrás do resultado, mas não conseguia criar oportunidades que assustassem o goleiro Bruno Ferreira. O Vovô estava na sua, e apenas apostando na velocidades seus pontas, Fernandinho e Pedro Henrique, que estavam bem no embate.