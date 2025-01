Com golaço de Fernandinho, Ceará vence Iguatu e mantém os 100% no Cearense

Fernandinho anotou seu primeiro gol com a camisa do Ceará / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará jogou com eficiência e derrotou o Iguatu por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 29, pela terceira rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas (PV). Fernandinho, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol da partida — seu primeiro com a camisa alvinegra. Com o resultado, o Vovô permanece na liderança do Grupo A com nove pontos, mantendo 100% de aproveitamento na competição. O próximo compromisso da equipe comandada por Léo Condé será no domingo, 2, contra o Barbalha, novamente no PV, às 17 horas.

Ceará 1 x 0 Iguatu: o jogo O Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo determinado a manter sua invencibilidade no Campeonato Cearense — e conseguiu. Para essa partida, Léo Condé optou por algumas mudanças na equipe. Na defesa, por exemplo, Éder e William Machado formaram a dupla de zaga. No meio-campo, Matheus Araújo atuou ao lado de Richardson e Lourenço.

Após esse lance, o Vovô só voltaria a levar perigo aos 24 minutos. Lourenço, em cobrança de falta, obrigou Mauro Iguatu a fazer uma grande defesa para evitar o gol. Dois minutos depois, entretanto, o goleiro do Azulão não conseguiu impedir o tento alvinegro. Fernandinho, que vinha se destacando, arriscou de fora da área e acertou um belo chute, balançando as redes no PV. Empolgado, o atacante tentou novamente em seguida, mas dessa vez Mauro estava atento e evitou o segundo gol.

No restante da primeira etapa, apesar da superioridade do Ceará, não houve mais grandes chances para nenhum dos lados, consolidando a vitória parcial por 1 a 0. Na volta para o segundo tempo, o panorama da partida permaneceu o mesmo. O Vovô seguiu dominando as ações e controlando o ritmo do jogo. A primeira oportunidade para ampliar o placar veio em cobrança de falta de Lourenço. O camisa 97 bateu com precisão, mas a bola explodiu no travessão, levando perigo à meta adversária.