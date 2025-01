Ceará joga mal e perde para o Náutico por 1 a 0 em estreia da Copa do Nordeste 2025

Paulo Sérgio marcou o tento que sacramentou a vitória do time pernambucano na estreia do certame regional

Com uma atuação nervosa e de baixo nível técnico, o Ceará foi derrotado em 1 a 0 pelo Náutico na noite desta quarta-feira, 22, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Paulo Sérgio foi responsável pelo tento do Timbu aos 11 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, Pedro Henrique chegou a balançar as redes para o Vovô, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada.

Com o resultado adverso, o Alvinegro de Porangabuçu não pontua e ocupa as últimas colocações do grupo B do certame regional.