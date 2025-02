Ex-Ceará, Jean Irmer enfrenta Neymar e brinca: "Nosso craque do hexa está intacto"

O volante que defendeu as cores do Ceará em 2024 fez boa partida pelo Novorizontino contra o Santos, sofrendo apenas um drible

O volante Jean Irmer, que defendeu atuou pelo Ceará em 2024 e conquistou o acesso à Série A com a equipe, enfrentou, na tarde deste domingo, 9, o Santos de Neymar e foi uma das peças importantes para o Novorizontino segurar o empate em 0 a 0. Nas redes sociais, o atleta brincou com os pedidos dos torcedores para que ele não machucasse o camisa dez adversário.

"Calma, pessoal, eu prometi e tá feito. O nosso craque do hexa está intacto", brincou nas redes, completando com a hashtag "#quejogadoramigos" (que jogador, amigos). Em campo, Irmer não sofreu tanto quanto espareva, cometendo apenas duas faltas e saindo com cinco desarmes. Além de vencer oito dos dez duelos pela bola que disputou no chão. O ex-Vovô sofreu apenas um drible.