Ceará encaminha contratação do zagueiro Marllon, ex-Cuiabá

O zagueiro Marllon, de 32 anos, é titular absoluto do Cuiabá desde 2021 e está próximo de acerto com o Ceará / Crédito: Ascom/Cuiabá EC

O Ceará tem negociações avançadas com o zagueiro Marllon, que atuou o Cuiabá nas últimas quatro temporadas, conforme apurou o Esportes O POVO. O defensor está livre no mercado e o Alvinegro de Porangabuçu não terá que fazer nenhum investimento financeiro para contratá-lo. Marllon foi titular absoluto do Cuiabá nesta temporada, ano em que o Dourado disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Estadual. Foram 55 jogos ao todo e dois gols marcados.

O zagueiro chegou ao clube matogrossense em 2021 e desde então tornou-se referência na zaga do time – ele soma 194 jogos pelo Dourado e nove gols. Antes de jogar pelo Cuiabá, Marllon acumulou passagens por outros clubes do Brasil, como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-GO e Ponte Preta. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Na atual composição do elenco, o técnico Léo Condé conta com Ramon Menezes, William Machado – contratado recentemente do Operário –, Luiz Otávio e David Ricardo. Vale ressaltar que Marllon joga pelo lado direito do campo.