Ceará encara Paysandu querendo encerrar jejum como visitante e encostar no G-4 da Série B

Meia Lucas Mugni deve ser novamente titular na equipe do treinador Léo Condé Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

“Como todos sabem, é muito difícil jogar fora de casa, mas neste momento é positivo. Perdemos um jogo em casa e a única forma de recuperar esses pontos é vencer fora e temos duas oportunidades agora”, ressaltou o meia argentino Lucas Mugni em entrevista coletiva. Jogar fora de casa tem sido um desafio para o Ceará na Segundona. Como visitante, o escrete preto-e-branco acumula dois meses de jejum na Série B, recorte em que empatou com o Operário e amargou derrotas para o Vila Nova, Brusque e Ponte Preta — a última acarretou na demissão do técnico Vagner Mancini. No geral, o aproveitamento do Vovô longe de Fortaleza é de 22%. Apesar desse contexto negativo do Alvinegro, o desempenho do Paysandu jogando em seus domínios também não é positivo. Embora ainda invicto em Belém, o Papão é o terceiro pior mandante da competição, com 44% de aproveitamento. Ao todo, em seis jogos, o Bicolor venceu um e empatou os outros cinco.