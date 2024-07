Adversário do Ceará, Paysandu deverá ter estreias no jogo contra o Vovô

Além de poder contar com novas peças do clube, o Papão quase não possui desfalques para a partida contra o Ceará.

Nos últimos dias, o Alviceleste anunciou a contratação de dois novos jogadores: o atacante Paulinho Boia , ex-Mirassol, e o meia-atacante Juan Cazares , ex-Santos. Os reforços devem finalizar a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até esta quinta-feira, 11, para estarem aptos a estrear contra o Ceará.

Após ter sido derrotado pelo Santos , o Ceará busca a recuperação na Série B em seu próximo compromisso diante do Paysandu. O Vovô visita o clube paraense pela 15ª rodada da Segundona nesta sexta-feira, 12, às 21h30min, no estádio Banpará. Para o confronto, o Papão poderá ter estreia de duas novas peças, além de possíveis retornos.

Além dos prováveis reforços no ataque, o Papão contará com o retorno do volante Leandro Vilela, que cumpria suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Operário.

Nesse mesmo jogo, o técnico Hélio dos Anjos também recebeu um cartão amarelo, seguido de cartão vermelho. Por isso, o treinador não comandará o time diante do Vovô; o posto será assumido pelo seu filho Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Paysandu.

Para enfrentar o Alvinegro de Porangabuçu, o Papão terá poucos desfalques. O volante João Vieira cumpre suspensão e está fora da partida. Já os zagueiros Lucas Maia e Yeferson Quintana finalizam recuperação após lesão e são dúvidas para o confronto.