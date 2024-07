Ceará reencontra Paysandu sete anos depois na Série B

Após a última vez em que se encontraram, o Ceará conseguiu o acesso à Série A, enquanto o Paysandu eventualmente chegou à Série C Crédito: Evilázio Bezerra em 14/05/2016

O Ceará reencontra o Paysandu nesta sexta-feira, às 21h30min (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, após quase sete anos. A última vez que duelaram foi em 14 de novembro de 2017, pela 2ª divisão. À época, vitória alvinegra por 2 a 0, com gols de Pio e Elton. Naquele ano, o Ceará conseguiu o acesso à Série A, divisão que permaneceu até 2022. O Paysandu, por sua vez, seguiu na Série B até o ano seguinte, em 2018. Durante 2019 e 2023, disputou a Série C. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na história do confronto, Vovô e Papão duelaram em 34 oportunidades, com 12 vitórias do Ceará, nove empates e 13 vitórias do Paysandu.