Mugni cita que 'característica de jogo' do Ceará com Mancini resultou em gols sofridos na Série B

O meio-campista Lucas Mugni explicou nesta quarta-feira, 10, o motivo do Ceará sofrer tantos gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 14 partidas, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu 18 tentos, sendo a quarta pior defesa da competição de acesso. Para o argentino, a 'característica de jogo' que o elenco tinha sob o comando de Vagner Mancini, de verticalidade, resultava, também, em um sistema defensivo mais propenso ao adversário.

Durante a fala, o camisa 10 pontuou que havia lados positivos no trabalho do treinador, não à toa o Ceará tem um dos melhores ataques da Série B. Mugni ainda comentou que, durante a disputa do Campeonato Cearense, o Vovô duelava contra equipes inferiores e por isso não era tão exigido defensivamente.

“Tomar menos gols, né? É por característica. Se você ver como o Mancini gostava de jogar, era assim mesmo, pegar a bola, tenta chegar no gol, ser o mais vertical possível. Isso tem o lado positivo, de fazer muitos gols, e tem o lado negativo. Uma hora ou outra, você vai perder a bola e vai sofrer muitos contra-ataques. Era o que estava acontecendo, era uma característica desse estilo de jogo. Isso que aconteceu estava dentro do que podia acontecer. No Estadual, competíamos contra adversários com menos qualidade e, na Série B, obviamente, quando cometemos erros, pagamos caros”, comentou.