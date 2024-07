Técnico do Ceará, Léo Condé lamenta revés na estreia e critica decisões da arbitragem

Técnico do Ceará, Léo Condé lamentou a derrota para o Santos nesta sexta-feira, 5, em partida que marcou a estreia do treinador à frente do Alvinegro de Porangabuçu. Em entrevista pós-jogo, no entanto, o comandante buscou valorizar a atuação do elenco, pontuando que a equipe apresentou “futebol convincente”.

Durante a fala, o treinador ainda projetou os embates contra Paysandu e Avaí como visitante. Os duelos serão realizados nos dias 12 e 19 de julho, respectivamente.



“Lamentamos pelo resultado adverso, não era a maneira que gostaríamos de estrear […], mas com o alento de que em alguns momentos a equipe conseguiu apresentar um futebol convincente. Tem uma margem boa para trabalharmos. Quando vim, sabia que a tabela seria complicada. Temos dois jogos difíceis nas duas pontas (do país), contra Paysandu, no Norte, e contra o Avaí, em Santa Catarina”, iniciou.