Ceará terá semana livre para treinos antes de partida contra Paysandu

“Competição muito difícil e equilibrada, está muito forte. Vai ser difícil para todas as equipes. O principal de tudo é saber daquilo que temos controle, de treinamento, mobilização de atletas e ir passo a passo, sempre buscando evolução a cada jogo, porque uma maratona (de jogos). Quem conseguir ser mais consistente, mais persistente ao longo da competição, é quem vai conseguir chegar no final numa condição melhor”, comentou Condé.

O técnico do Alvinegro, Léo Condé, comentou em coletiva sobre a derrota para o Santos na última rodada – revés que tirou a invencibilidade do Ceará como mandante na Série B 2024 – e sobre o nível da competição nacional.

O Ceará iniciou no último sábado, 6, a preparação visando a partida válida pela 15ª rodada da Série B diante do Paysandu, em Belém. Com reapresentação marcada já para a manhã seguinte, após a derrota para o Santos, na Arena Castelão, o elenco alvinegro realizou trabalhos de recuperação e atividade técnicas, além de um treino tático em um campo reduzido.

Chegadas e saídas



Para esta semana de treinos, o Vovô terá algumas ausências: os jogadores Janderson e Guilherme Castilho foram emprestados para Atlético-GO e Juventude, respectivamente, até o final deste ano.



Além das saídas, o Alvinegro de Porangabuçu também se movimentou no mercado da bola e encaminhou a contratação de Lucas Rian, artilheiro do Confiança-SE, dias antes das aberturas da janela de transferências, segundo informações do colunista do O POVO, Lucas Mota.



Conforme apurou o Esportes O POVO é esperado que o acordo com o Yokohama FC, do Japão, sobre as parcelas da compra de Saulo Mineiro seja resolvido nesta segunda-feira, 8, possibilitando o Ceará anunciar seus reforços para o restante da Série B.