Ceará acompanha negociação envolvendo Geovane entre Vila Nova e Portimonense; veja detalhes

Os valores da negociação não foram revelados, mas o Vovô acompanha o desenrolar do negócio por ter 30% dos direitos do atleta. Procurado pela reportagem, o Vila preferiu não comentar sobre “assuntos internos”, enquanto a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu pontuou que a equipe está “avaliando a proposta”. O ge.globo, por sua vez, revelou que a saída de Geovane está encaminhada.

O volante Geovane, revelado no Ceará , está de saída do Vila Nova, clube que defende desde abril de 2024. Aos 25 anos, o meio-campista defenderá o Portimonense, de Portugal, na disputa da 2ª divisão do Campeonato Português.

O meio-campista tinha vínculo com o Ceará até o final de 2024, mas rescindiu com o clube para acertar com o Colorado. Pelo Tigre, disputou 12 partidas, pela Série B do Brasileirão. Antes de chegar ao escrete goiano, Geovane atuou emprestado no Paysandu (28) e no Santo André (10).

Em Porangabuçu, o volante chegou para integrar o Sub-17, em 2017, permanecendo no clube até 2023. Foram 45, partidas disputadas profissionalmente, com um gol e uma assistência, tendo participação da conquista da Copa do Nordeste. Na base, ainda conquistou o Brasileirão de Aspirantes.