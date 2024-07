Ceará acumula dois meses sem vencer como visitante na temporada

Zagueiro David Ricardo no jogo Ceará x Santos, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Nesta sexta-feira, 12, o Ceará terá mais um desafio na Série B do Brasileiro. Em Belém, no Estádio da Curuzu, às 21h30min, enfrenta o Paysandu. Para além de buscar chegar próximo ao G-4, uma vitória daria fim a um incômodo tabu: não vencer na competição fora de casa há dois meses. O último embate do Vovô longe da capital cearense foi no dia 10 de maio, quando bateu o Novorizontino por 3 a 0, ainda na 4ª rodada. Naquele momento, foi o primeiro triunfo da equipe na competição. Até então, eram três jogos, dois empates e dois resultados negativos. Desde então, já se passaram quatro partidas e o saldo não é bom. Foram três derrotas no período, contra Vila Nova, Brusque e Ponte Preta - essa acarretou na demissão do técnico Vagner Mancini. Além disso, empatou com o Operário por 0 a 0.